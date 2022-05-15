Κλήσεις για προπόνηση των Μικτών της ΕΠΣΘ

Την Δευτέρα 16/5/2022 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις των Μικτών ομάδων.
Για την Κ15 η προσέλευση θα γίνει στις 18:15 και η έναρξη στις 18:30. Για την Κ17 η προσέλευση θα γίνει στις 19:30 , και η έναρξη στις 19:45.
Ο Ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων Αντώνης Μάνδαλος καλεί τους παρακάτω ποδοσφαιριστές :
Κ15 (2007-2008)
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΤΖΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΡΑΪΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
Κ17 (2005-2006)
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ)
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ)
ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΤΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΘΛΟΣ)
ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
ΚΑΦΕΤΖΗ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ)
ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ)
ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)