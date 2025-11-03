Κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών ο Μπάμπης Κωστούλας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στους 24 εκλεκτούς του Γιοβάνοβιτς ο Βολιώτης επιθετικός

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45) για την πέμπτη και έκτη αγωνιστική αντίστοιχα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν οι επιλογές του Βολιώτη Μπάμπη Κωστούλα (Μπράιτον), αλλά και του Νεκτάριου Τριάντη (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), που καλούνται για πρώτη φορά στην Ανδρών, ενώ δεν κλήθηκε ο Ανδρέας Τεττέη.

Ειδικά για τον Τριάντη να σημειωθεί ότι κλήθηκε δεδομένης της ανάγκης της ελληνικής ομάδας για έναν παίκτη με ύψος (είναι 1,91μ.) στη θέση «6», ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε ήδη τις πρώτες του έστω και ολιγόλεπτες συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ και σημείωσε και το πρώτο του γκολ στην ήττα με 4-2 από τη Μάντσεστερ.

Αναλυτικά, οι διεθνείς που θα συγκροτήσουν την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι οι εξής: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης.