Κουσκούνη: «Ήμασταν καλύτερες σε όλα τα επίπεδα» (video)

«Είμαι ευχαριστημένη κυρίως από το δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν αγχωμένες στο πρώτο. Η αντίπαλη ομάδα προσπάθησε για το καλύτερο σ’ ένα τοπικό ντέρμπι και μας έβαλε δύσκολα. Ήμασταν καλύτερες σε όλα τα επίπεδα, αλλά το αποτέλεσμα ήρθε με υπομονή στο δεύτερο ημίχρονο», ήταν το σχόλιο της Έλενας Κουσκούνη, προπονήτριας του ΝΠΣ Βόλος, στην κάμερα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μετά το 3-0 επί του Α.Σ. Βόλος 2004.

