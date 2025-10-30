Κυρ. Θωμαΐδης στο Ράδιο ΕΝΑ: «Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν παρέμβει ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και ΔΕΑΒ για το επεισόδιο Μπέου-Λίβα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Περιμένοντας πάντως να ολοκληρωθεί το χρονικό περιθώριο των πέντε ημερών

Στο επεισόδιο μεταξύ του Αχιλλέα Μπέου και του νομικού Αργύρη Λίβα που έχουν καταγράψει αρκετά ΜΜΕ, στο περιθώριο του αγώνα ανάμεσα σε ΠΟΤ Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο Καυταντζόγλειο για το πρωτάθλημα της SL2 αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Κυριάκος Θωμαΐδης, μιλώντας στο Ράδιο Ένα 102,5 και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, τονίζοντας ότι τόσο ο Αθλητικός Εισαγγελέας όσο και η ΔΕΑΒ μπορούν να παρέμβουν αλλά και το ότι του κάνει εντύπωση ότι δεν έχουν παρέμβει έως τώρα.

Όπως σημείωσε ο κ. Θωμαΐδης, σε ό,τι αφορά το επεισόδιο, αξία δεν έχει τόσο πολύ η μαρτυρία του κου Λίβα, αξία έχει η μαρτυρία του προπονητή Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ο οποίος στην προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΙ» κατέθεσε ότι, όντας παρών στο Καυταντζογλείου ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση, 1-1,5 μέτρου από τους δύο άνδρες και είδε το χαστούκι Μπέου στον Λίβα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος σημείωσε παράλληλα, ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ο οποίος ασκεί πειθαρχικές διώξεις σε αξιωματούχους ομάδων. «Ο κ. Μπέος ακόμα και με την ιδιότητα του διοικητικού ηγέτη του ΝΠΣ Βόλος, υπόκειται σε έναν τέτοιο έλεγχο και μάλιστα ο κ. Σπυρόπουλος, που είναι ο αρμόδιος ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, έχει ασκήσει πειθαρχική δίωξη προσφάτως για έναν αγώνα της ΑΕΚ, εναντίον της ΑΕΚ, για έναν καταγγελλόμενο προπηλακισμό του αρχιδιαιτητή κου Λανουά. Εκεί δεν υπήρχε παρά μόνο η μαρτυρία του κου Λανουά. Εδώ έχουμε μία μαρτυρία ενός τρίτου προσώπου, του κου Καλαϊτζίδη, που φαντάζομαι ότι είναι πιο σημαντική από την μαρτυρία ενός παθόντα και θα περίμενα την ίδια ευαισθησία να επιδείξει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και για το επεισόδιο Μπέου-Λίβα. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής» σχολίασε, επισημαίνοντας πάντως ότι η αθλητική εισαγγελική Αρχή μπορεί να κινηθεί εντός πενθημέρου από το περιστατικό. «Το πενθήμερο δεν έχει λήξει ακόμα. Αύριο λήγει. Μπορεί να το κάνει αύριο, για παράδειγμα. Στο ποινικό κομμάτι μπορεί να κάνει μήνες να κάνει ο ίδιος ο κ. Λίβας ή και ο κ. Μπέος αν νιώθει ότι τον προκάλεσε» υπογράμμισε.

Υπάρχει παρασκήνιο σε όλο αυτό, γιατί ο κ. Λίβας ήταν δικηγόρος στην γνωστή υπόθεση Τετέι, για την οποία βέβαια επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή στον κο Μπέο για την υπόθεση με την λέξη «μαϊμού»; «Έτσι μου λένε, ότι έχει σχέση με αυτή την υπόθεση, αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες» τόνισε ο κ. Θωμαΐδης για να συμπληρώσει: «Ο κ. Λίβας το μόνο που μου είπε όταν μίλησα μαζί του το ίδιο βράδυ, ήταν ότι εκείνο που τον ενόχλησε πάνω από όλα ήταν το ότι δίπλα του ήταν η 23χρονη κόρη του. Και φανταζόμουν ότι, επειδή είναι και νομικός ο κ. Λίβας και έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν, αφού έχει δεχτεί τρεις πυροβολισμούς, θα προχωρήσει στα ένδικα μέσα. Μάλιστα είχε υποσχεθεί την προηγούμενη ότι θα είναι και παρών τηλεφωνικώς στη διοίκηση στον ΣΚΑΪ. Δεν παρενέβη ποτέ».

Για τη δυνατότητα παρέμβασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), που είναι ένα όργανο που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο κ. Θωμαΐδης επεσήμανε ότι λειτουργεί αυτόνομα και παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. «Προΐσταται ο επίτιμος Εισαγγελέας Εφετών, ο κ. Καίσαρης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΔΕΑΒ, μία επιτροπή που πήρε αυξημένες αρμοδιότητες μετά τη δολοφονία Λυγγγερίδη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να παρέμβει σε οποιοδήποτε ζήτημα που έχει σχέση είτε με υποκίνηση βίας είτε με την ίδια την αθλητική βία, κάτι που επίσης δεν έχει πράξει ακόμα».

Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως στον κο Θωμαΐδη, όπως τόνισε ο ίδιος είναι ότι τόσο ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας όσο και η ΔΕΑΒ δεν έχουν παρέμβει ακόμη διότι: «Δεν μιλάμε πια για υποκίνηση βίας αλλά μιλάμε για καταγγελλόμενη χρήση και θα περίμενα ότι θα παρέμβουν και οι δύο Αρχές. Αλλά ας δώσουμε ένα περιθώριο μέχρι αύριο, φιατί δεν έχουν εξαντλήσει το δικονομικό τους δικαίωμα».

Για την πεποίθηση ότι ο Δήμαρχος Βόλου λειτουργεί σε ένα άλλο πλαίσιο που υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή στις πράξεις του, ο κ. Θωμαΐδης σημείωσε ότι οι προαναφερθείσες Αρχές είναι ελεγκτικού χαρακτήρα. Και ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο κ. Σπυρόπουλος, ή ο επίτιμος Εισαγγελέας Εφετών, ο κ. Καίσαρης υπόκεινται στη λογική αυτή, συμπληρώνοντας ότι υποχρεούνται να ενημερώνονται.

«Καλές οι σχέσεις Μπέου με Μαρινάκη-Σαββίδη»

Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Θωμαΐδης αναφέρθηκε στον ΝΠΣ Βόλος, που θεωρεί όπως τόνισε ότι έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα, που τον έχει εντυπωσιάσει, αλλά σημείωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα βγει στην Ευρώπη αλλά θα είναι στις θέσεις 5-8.

«Νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό με βάση την εικόνα που βλέπω. Δεν ξέρω στη συνέχεια. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες, ποτέ μη λες ποτέ» τόνισε, εκφράζοντας και τη γνώμη ότι ο Αχιλλέας Μπέος έχει βελτιώσει και τις παραγοντικές σχέσεις του. «Με τον κο Μαρινάκη τα έχει βρει απ’ όσο ξέρω. Με δεδομένο ότι ο κ. Μαρινάκης με τον κο Σαββίδη έχουν αυτή τη στιγμή καλές σχέσεις, καθώς έχει περάσει η φουρτούνα το 2020 με την υπόθεση πολυιδιοκτησίας και με δεδομένο αυτό, και επειδή ο κ. Μπέος είχε πάντα καλές σχέσεις με τον κο Σαββίδη, νομίζω ότι έχει και εκεί καλές. Τώρα με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, διότι η ΕΠΟ ελέγχεται από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό» κατέληξε.