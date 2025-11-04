Κυριάρχησε, αλλά έχασε τη νίκη στο 93′ ο Ολυμπιακός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Αϊντχόφεν

Ο Ολυμπιακός έκανε τρομερή προσπάθεια, ήταν ανώτερος απ’ την Αϊντχόφεν, άξιζε τη νίκη αλλά τελικά έμεινε στον… άσο (1-1) με γκολ που δέχθηκε στο 93′!

Οι Πειραιώτες στο ματς της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ κυριάρχησαν στο Γ. Καραϊσκάκης, μπλόκαραν ολοκληρωτικά την επιθετική μηχανή της PSV και για 90 λεπτά δεν απειλήθηκαν και ήταν μια ανάσα από το πρώτο τρίποντο με το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 17′.

Όμως ένα ξερό σουτ του Πέπι στο 93′ στέρησε τη νίκη απ’ την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχει μόλις δύο βαθμούς, καθώς είχε προηγηθεί η εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Πάφο και οι ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα. Και έπεται για την 5η αγωνιστική η σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο 6′ με τον Ζέλσον, η Αϊντχόφεν προσπάθησε να απαντήσει, σκόραρε αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ του Σαϊμπάρι στο 12′ και οι ερυθρόλευκοι κατόρθωσαν να ανοίξουν το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο προτού συμπληρωθεί το 20λεπτο. Στο 17′ ο Τσικίνιο πάσαρε για τον Ζέλσον, ο οποίος πάτησε περιοχή και με καταπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να σκοράρουν και δεύτερη φορά με τον Τσικίνιο στο 31′ όμως ο Κόβαρ απέκρουσε διατηρώντας το 1-0, που παρέμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Σ’ αυτό το διάστημα, οι Πειραιώτες λειτούργησαν άψογα στον αγωνιστικό χώρο περιορίζοντας στο ελάχιστο την επιθετικότητα της ολλανδικής ομάδας, η οποία είναι χαρακτηριστικό πως δεν έβγαλε ούτε μία κλασική ευκαιρία σε 45 λεπτα.

Στο 61′ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-0 και πάλι με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της PSV, εκτέλεσε με δύναμη αλλά η μπάλα βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού.

Η Αϊντχόφεν απείλησε για πρώτη φορά με συρτό σουτ του Βάνερ στο 72′ αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο άουτ, ενώ ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα (73′) με δυνατό σουτ του Ποντένσε που ανάγκασε τον Κόβαρ σε δύσκολη επέμβαση. Η PSV έκανε την πρώτη τελική προσπάθεια on target στο 78′, στοιχείο ενδεικτικό της αποτελεσματικής άμυνας των Πειραιωτών.

Ο Ζέλσον είχε μεγάλη ευκαιρία, για να τελειώσει το ματς στο 87′ αλλά το πλασέ που επιχείρησε πέρασε ξυστά άουτ. Κι αντί να γίνει το 2-0, ακολούθησε η ψυχρολουσία. Στο 93′, μετά από εκτέλεση φάουλ του Φέρμαν, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Πέπι με δυνατό σουτ έγραψε το τελικό 1-1 με buzzer beater, παρά την προσπάθεια του Τζολάκη που βρήκε την μπάλα.

Oλυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Ντάνι Γκαρθία (62′ Νασιμέντο), Μαρτίνς, Τσικίνιο (73′ Ταρέμι), Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι).

Αϊντχόβεν: Κόβαρ, Γκασιορόβσκι, Σχούτεν, Σαλάχ-Εντίν (68′ Βάνερ), Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπάρι (83′ Μποαντού), Πέρισιτς (68′ Μπαρακτάρεβιτς), Μαν (58′ Ντριτς), Τιλ (58′ Πέπι).