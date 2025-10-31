Λουκίνας: «Κάθε απώλεια κοστίζει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη βαθμολογία»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο ποδοσφαιριστής της Νίκης Βόλου Γιάννης Λουκίνας, μίλησε για όλους και για όλα στο monobala.gr.

Ο πολύπειρος επιθετικός που το όνομα του είναι συνώνυμο της λέξης σκόρερ, φιλοξενήθηκε στο κανάλι του monobala.gr στο Youtube και συζήτησε εφ’ όλης της ύλης.

Ο Λουκίνας που ήδη μετράει 7 συμμετοχές με 6 γκολ με τη φανέλα της Νίκης στον Α’ όμιλο, όντας πρώτος σκόρερ στην κατηγορία.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιάννη Λουκίνα στο monobala.gr: Πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις στη Νίκη Βόλου;

«Ήμουν στη Νίκη Βόλου πριν 13-14 χρόνια στη Γ’ Εθνική. Πανηγυρίσαμε την άνοδο στη Β’ Εθνική. Γνωρίζω από πρώτο χέρι την κατάσταση της ομάδας, όσον αφορά τον κόσμο της που είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Γνωρίζω τα καλά και τα κακά. Ο κόσμος ζει και αναπνέει για αυτή την ομάδα. Επέλεξα τη Νίκη για την προοπτική που μου παρουσίασε. Αυτό κατάλαβα από τις πρώτες συζητήσεις με τον κ. Τσεμπερίδη, με τη διοίκηση και με τον προπονητή. Είδα ότι το πλάνο και ο στόχος είναι να πρωταγωνιστήσουμε. Σκέφτηκα και την τρέλα του κόσμου και είπα το ναι. Ο κόσμος βλέπει το σχέδιο μας, είναι κάτι που το κατάλαβα από την πρώτη προπόνηση. Μόλις είδα το «Π. Μαγουλάς» γεμάτο, κατάλαβα αρκετά πράγματα με βάσει την εμπειρία που έχω. Όλη η Ελλάδα το βλέπει πλέον».

Βλέπουμε μία τρομερή συσπείρωση στην ομάδα. Πόσο θέλετε στη Νίκη Βόλου την άνοδο;

«Η ομάδα ζει και αναπνέει. Είναι δώρο Θεού για εμάς να έχουμε αυτή τη στήριξη. Η ομάδα αυτή έχει χτιστεί από αρχικό στάδιο. Με λίγα παιδιά από πέρυσι, ο κόσμος από την πρώτη μέρα κατάλαβε ότι δημιουργείται κάτι καλό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Νίκη θα βγει 100% πρωταθλήτρια, αλλά ο σεβασμός και η θετική αύρα που υπάρχουν φαίνονται. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει στο γήπεδο».

Τι διαφορετικό έχει η Νίκη Βόλου με την πρώτη σου θητεία ή τις άλλες ομάδες που αγωνίστηκες;

«Κατ’ αρχάς να τονίσουμε ότι γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση. Ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά τους. Τα πολλά λεφτά τους. Οργανωτικά γίνονται πολλά πράγματα, για να φτιάξει η καθημερινότητα μας. Όλα είναι ένα παζλ. Στο αγωνιστικό η αρχή είναι ο προπονητής που έχει ένα καλό πλάνο με σεβασμό απέναντι σε όλους τους ποδοσφαιριστές αλλά και στους εργαζόμενους.

Έχουμε έμπειρα παιδιά που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο και παιδιά με κίνητρο για διάκριση. Υπάρχει ταλέντο παίκτες όπως οι Λώλης, Βουτσάς, Σιούτας, Σίλβα θα απασχολήσουν και την πρώτη κατηγορία μελλοντικά. Έχουν κίνητρο και προσωπικότητα. Μάλιστα το δεύτερο είναι το νούμερο ένα που χρειάζεται σε τέτοιες αποστολές. Η διαχείριση των καλών και των κακών στιγμών είναι κομβικά στοιχεία».

Είναι μικρό το «Π. Μαγουλάς» για την ομάδα σας;

«Σαφέστατα. Είναι πολύ μικρό για να καλύψει τις ανάγκες των φιλάθλων, ειδικά όταν έρθουν τα παιχνίδια των playoffs. Σκεφτείτε από τώρα είναι μικρό, αλλά είναι η ιστορική έδρα και μας δίνει τεράστια ψυχολογική ώθηση. Αν ήταν το διπλάσιο, πάλι θα γέμιζε».

Είστε ικανοποιημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή;

«Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Στόχος είναι οι νίκες, αλλά υπάρχουν καλές ομάδες δεν παίζουμε μόνοι μας. Χρειάζεται διαχείριση. Έχουμε μία ήττα και μία ισοπαλία, θέλαμε τις νίκες».

Πώς διαχειριστήκατε την ήττα στην Τρίπολη;

«Μετά την ήττα, κερδίσαμε με μεγάλο σκορ την Καβάλα. Δουλέψαμε σωστά στην εβδομάδα που ήρθε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα. Μέσα στο γήπεδο αντιδράσαμε, όπως έπρεπε. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και οι ήττες, το θέμα είναι πώς αντιδράς».

Είστε ευχαριστημένοι από την ισοπαλία στο Καυτανζόγλειο; «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Αλλά όταν παίζεις για περίπου 60 λεπτά με παίκτη λιγότερο, στην έδρα μίας ομάδας που πάει για πρωτάθλημα, μπορώ να πω ότι στο τέλος, ο βαθμός θα φανεί στην πορεία πόσο σημαντικός ήταν». Πού θα κριθεί η άνοδος;

«Είμαστε τρεις ομάδες. Είναι και η Αναγέννηση Καρδίτσας στο κάδρο που είναι ισόβαθμη με εμάς και είναι καλή ομάδα. Με βάση το format, η άνοδος θα κριθεί στα μεταξύ μας στα playoffs. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε όμως τα ματς που έχουμε μέχρι τα playoffs. Θεωρώ ότι εκεί όμως θα κριθεί ο τίτλος. Υπάρχουν τα ματς της κανονικής διάρκειας μέσα από τα οποία χτίζεις τη νοοτροπία σου. Το πρωτάθλημα είναι μικρό, με λίγες αγωνιστικές κάθε απώλεια κοστίζει και δύσκολα αναπληρώνεται».

Πώς σχολιάζεις τα όσα έγιναν στην Καβάλα με τον τερματοφύλακα και τα όσα έγιναν αντίστοιχα στο δικό σας ματς στην Τρίπολη με τον συμπαίκτη σας που έκανε λάθος;

«Η εικόνα του λάθους στο δικό μας ματς είναι αυτή που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Όλοι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα τι έχει συμβεί στην Καβάλα. Δεν ήταν καλή αντίδραση, δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Να επικεντρωθούμε στις καλές εικόνες. Δεν τιμούν κάνεναν πάντως αυτά που έγιναν εν έτει 2025 προς 2026. Εμείς στη Νίκη Βόλου έχουμε επενδύσει στο κομμάτι του σεβασμού. Υπάρχει εξαιρετικό κλίμα. Στο τέλος της ημέρας μιλάμε για μία δουλειά, στην οποία πρέπει να υπάρχει σεβασμός».

Έχεις σκεφτεί το τέλος;

«Τα τελευταία χρόνια το επεξεργάζομαι. Αλλά είμαι τελειομανής. Θεωρώ ότι έχω να δώσω πράγματα. Είμαι 100% σε αυτό. Είναι η ζωή μου. Παίζω πολλά χρόνια επαγγελματικά. Έχω ακόμα να δώσω επικεντρώνομαι σε αυτό. Υπάρχουν όμως σκέψεις. Πάντα η παρουσία στο γήπεδο και η εικόνα είναι απάντηση για όλα».

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Α’ και Β’ όμιλο;

«Υπάρχουν διαφορές, ίσως λίγες περισσότερες καλές ομάδες στο β’ όμιλο. Δεν έχω πλήρη εικόνα αλλά αυτό έχω στο μυαλό μου. Ίσως είναι πιο ανταγωνιστικό στον νότο. Athens Kallithea υποστηρίζω δεν το κρύβω. Ήμουν τρία χρόνια, έχω δεθεί με την Καλλιθέα περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Έχω παρακολουθήσει αρκετά ματς. Η Καλαμάτα είναι ένα κλικ παραπάνω από τις άλλες ομάδες. Βγάζει ποιότητα, έχει το προβάδισμα».

Πώς ήταν η περσινή σου παρουσία στη Superleague με την Athens Kallithea;

«Ας το πούμε ξεκάθαρα. Αρκετοί έλεγαν «ο Λουκίνας είναι παίκτης Β’ Εθνικής». Έδωσα μισή απάντηση. Πέτυχα 5 γκολ, είχα να δώσω και άλλα. Μπορούσα παραπάνω, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Όταν κάποιοι παίκτες αγωνίζονται στη Β’ Εθνική για πολλά χρόνια, μπορούν να σταθούν και στη μεγάλη κατηγορία.

Στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη μανία με τους ξένους ποδοσφαιριστές που πολλές φορές δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα, αλλά τελευταία γίνονται βήματα πρόοδου. Τετέι και Παντελίδης είναι τρανά παραδείγματα παιδιών που πρωταγωνίστησαν στη Β’ Εθνική και έδειξαν το επίπεδο τους. Η εικόνα και των δύο τα προηγούμενα χρόνια στη Β’ Εθνική ήταν ενδεικτική για το τι μπορούν να κάνουν. Ο Παντελίδης εμένα μου άρεσε από τη σεζόν που αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη, για τον Τετέι τι να πούμε, δεν χρειάζονται πολλά λόγια».

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες;

«Υπάρχουν διαφορές με τις big-5 ομάδες. Σε ποιότητα κυρίως, αλλά οι παρακάτω ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Στη Superleague είναι πιο μεγάλα και καλά τα γήπεδα, υπάρχουν περισσότεροι χώροι και είναι πιο εύκολο, αν έχεις ποιότητα, να σταθείς. Στη Super League 2 τα γήπεδα δεν είναι μεγάλα, είναι και σε κακή κατάσταση και υπάρχουν δυσκολίες. Ωστόσο θέλω να τονίσω ότι το επίπεδο στη Super League 2 έχει ανέβει αισθητά. Υπάρχουν καλά ρόστερ, με ομάδες που έχουν δαπανήσει χρήματα και στους δύο ομίλους. Πολλοί παίκτες από την πρώτη κατηγορία, αγωνίζονται πλέον στη δεύτερη κατηγορία και αυτό κάτι δείχνει».