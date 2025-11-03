Μαυρωτάς: «Το αδίκημα της χειραγώγησης αγώνων από τα πιο δύσκολα ν’ αποδειχθούν»

Στην κρατική τηλεόραση φιλοξενήθηκε ο Γιώργος Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας Αθλητισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Σουηδία περί χειραγώγησης αγώνων στην Ελλάδα.
Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού στάθηκε στη δυσκολία απόδειξης των εν λόγω κατηγοριών, ενώ ενημέρωσε ότι για τα συγκεκριμένα παιχνίδια υπήρχαν ήδη από εταιρίες στοιχηματικών αναλύσεων τρεις αναφορές για τα ματς αυτά.
«Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις κατά καιρούς από καταγγελίες ποδοσφαιριστών. Ευχής έργον βέβαια θα είναι αυτές οι καταγγελίες να γίνονται εγκαίρως, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν, γιατί το πρόβλημα, το έγκλημα, το αδίκημα της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων είναι από τα πιο δύσκολα να αποδειχθούν.
Και αυτό φαίνεται από τις λίγες περιπτώσεις που έχουν αποδειχθεί τελικά σε σχέση με αυτές που διερευνώνται», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πώς οι αθλητές μπορούν να κάνουν έγκαιρα τις καταγγελίες: «Οι ποδοσφαιριστές έχουν κάποιες εφαρμογές που μπορούν να κάνουν ακόμη και ανώνυμες καταγγελίες, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δηλαδή το red button, κτλ. Και μάλιστα με βάση τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΠΟ έχουν παράπτωμα πειθαρχικό, σε περίπτωση που δεν καταγγείλεις αν έχεις…».
Για την υπόθεση Σούντγκρεν ισχυρίστηκε: «Δεν είχαμε καταγγελία στο ΕΠΑΘΛΑ από τον συγκεκριμένο αθλητή, είχαμε όμως αναφορές σε εταιρίες που κάνουν στοιχηματικές αναλύσεις γι’ αυτά τα δύο παιχνίδια. Το αναφέρουμε στην ανακοίνωση της ΕΠΑΘΛΑ ότι θα προστεθεί και η καταγγελία του Σούντγκρεν. Έχουμε τρεις αναφορές από τις εταιρίες ανάλυσης των στοιχηματισμού όπως είναι η SportRadar, που έχουν έρθει για τα συγκεκριμένα ματς.
Ήταν στο στάδιο της διερεύνησης τα στοιχηματικά δεδομένα, προστέθηκε τώρα και αυτή η καταγγελία. Έτσι, γίνεται αμέσως αναβάθμιση και μετά θα πάρει τον δρόμο της προς την ποινική διερεύνηση που την κάνει ο αθλητικός εισαγγελέας ή προς την πειθαρχική διερεύνηση που την κάνει η ΕΠΟ».
Για τη συγκεκριμένη καταγγελία που έγινε ετεροχρονισμένα: «Εχει την αξία της, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο, το οποίο ο εισαγγελέας ξέρει πώς θα το διαχειριστεί και ποιους θα καλέσει, προκειμένου να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις.
Τέλος για τον φόβο των ποδοσφαιριστών να προχωρήσουν σε καταγγελίες: «Είναι ένα θέμα που συζητάμε και με τον ΠΣΑΠ πώς θα καταφέρουμε να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε, όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να υπάρχουν καταγγελίες εγκαίρως».
