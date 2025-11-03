Μαυρωτάς: «Το αδίκημα της χειραγώγησης αγώνων από τα πιο δύσκολα ν’ αποδειχθούν»

Για την υπόθεση Σούντγκρεν ισχυρίστηκε: «Δεν είχαμε καταγγελία στο ΕΠΑΘΛΑ από τον συγκεκριμένο αθλητή, είχαμε όμως αναφορές σε εταιρίες που κάνουν στοιχηματικές αναλύσεις γι’ αυτά τα δύο παιχνίδια. Το αναφέρουμε στην ανακοίνωση της ΕΠΑΘΛΑ ότι θα προστεθεί και η καταγγελία του Σούντγκρεν. Έχουμε τρεις αναφορές από τις εταιρίες ανάλυσης των στοιχηματισμού όπως είναι η SportRadar, που έχουν έρθει για τα συγκεκριμένα ματς.

Ήταν στο στάδιο της διερεύνησης τα στοιχηματικά δεδομένα, προστέθηκε τώρα και αυτή η καταγγελία. Έτσι, γίνεται αμέσως αναβάθμιση και μετά θα πάρει τον δρόμο της προς την ποινική διερεύνηση που την κάνει ο αθλητικός εισαγγελέας ή προς την πειθαρχική διερεύνηση που την κάνει η ΕΠΟ».

Για τη συγκεκριμένη καταγγελία που έγινε ετεροχρονισμένα: «Εχει την αξία της, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο, το οποίο ο εισαγγελέας ξέρει πώς θα το διαχειριστεί και ποιους θα καλέσει, προκειμένου να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις.

Τέλος για τον φόβο των ποδοσφαιριστών να προχωρήσουν σε καταγγελίες: «Είναι ένα θέμα που συζητάμε και με τον ΠΣΑΠ πώς θα καταφέρουμε να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε, όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να υπάρχουν καταγγελίες εγκαίρως».