Με ΕΠΣ Φωκίδας την Τετάρτη στο Βασδέκειο οι Μικτές ΕΠΣΘ

Αύριο Τετάρτη 5/11 οι Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Θεσσαλίας (Κ14 και Κ16) αγωνίζονται για την 2η αγωνιστική του 6ου Ομίλου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων 2025-2026 με τις αντίστοιχες ομάδες της ΕΠΣ Φωκίδας.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Αθλητικό κέντρο «ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ». Η Κ14 αγωνίζεται στις 12:00 και η Κ16 στις 14:00.

Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων, κ. Γιώργο Καλλιακούδα, καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:

K14 (2012-2013)

1.ΤΣΩΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

2.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)

3.ΣΙΜΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

4.ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗΣ (ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ)

5.ΤΑΣΣΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

6.ΑΛΛΑIΜΠΕΟΥ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

7.ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

8.ΜΑΝΟΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)

9.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ (Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ)

10.ΜΠΛΕΤΣΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

11.ΜΠΡΙΣΜΠΕΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

12.ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

13.ΑΓΓΕΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

14.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

15.ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

16.ΧΑΛΚΙΑΣ (ΣΚΙΑΘΟΣ)

17.ΖΕΜΠΕΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

18.ΠΛΑΪΝΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

19.ΛΕΣΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

20.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

Κ16 (2010-2011)

1.ΜΟΥΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ)

2.ΡΑΛΛΗΣ (ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ)

3.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

4.ΜΙΝΓΚΟ (ΑΠΟΒ)

5.ΚΟΥΡΕΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

6.ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)

7.ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

8.ΤΖΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)

9.ΜΠΛΑΓΛΑΤΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

10.ΓΚΡΕΤΣΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

11.ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

12.ΓΙΑΧΤΙΔΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

13.ΜΕΣΙΤΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ)

14.ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)

15.ΚΥΡΙΤΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

16.ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

17.ΔΙΑΝΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

18.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

19.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

20.ΜΑΜΠΡΟΥΚ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)

Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα οι Μικτές ΕΠΣΘ νίκησαν με 0-11 και 0-8 τις αντίστοιχες ομάδες της Ευρυτανίας.