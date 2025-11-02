Με μία λάθος επαναφορά έχασαν τη νίκη στην παράταση οι παίκτριες της Ανόρθωσης…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

85-81 από τον Παναθλητικό Συκεών εκτός έδρας

Μπόρεσε και επανήλθε από το -12, και ισοφάρισε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα η Ανόρθωση για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, ωστόσο το βολιώτικο σύνολο δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου ροζ φύλλου αγώνα, αφού στο έξτρα πεντάλεπτο δεν μπόρεσε να βρει όλες τις λύσεις που θα ήθελε…

Τα δύο πρώτα μέρη για την Ανόρθωση ήταν ιδανικά. Η Ανόρθωση προσπάθησε και κατάφερε σε γενικές γραμμές να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε να προηγείται στο ημίχρονο με 12 πόντους, με τις Μίνγκο και Σιουμουρέκη να δίνουν αρκετές λύσεις.

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, ένα σερί αρχικά 9-0 από τις γηπεδούχες, και ένα 12-0 στη συνέχεια τους έδωσαν το δικαίωμα να φέρουν τα πάνω-κάτω και να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ούτε στο μισό πρώτο του τέταρτου δεκαλέπτου η Ανόρθωση ήταν καλή, με το επιμέρους 11-2 να δίνει διαφορά 12 πόντων (67-55) στην ομάδα του Παναθλητικού…

Από εκεί και πέρα λίγο η αδράνεια των γηπεδούχων και λίγο η αφύπνιση της Ανόρθωσης έφεραν τη βολιώτικη ομάδα να είναι στους δύο πόντους πίσω (73-71) 8” πριν το φινάλε, με την μπάλα να είναι στα χέρια των παικτριών του Σπύρου Στρατίκη. Η Μίνγκο βρήκε ωραία κοντά στο καλάθι τη Σιουμουρέκη που ισοφάρισε σε 73-73 για να πάει έτσι το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Παναθλητικός προηγήθηκε ακόμη και με έξι πόντους (83-77), αλλά η Ανόρθωση μείωσε και έφτασε τη διαφορά στο καλάθι με 2/2 βολές της Μίνγκο (83-81). 3,5” πριν το τέλος, η Μίνγκο έκανε την επαναγορά, αλλά δεν μπόρσε να πασάρει σε συμπαίκτριά της, με τη Γκέλντοφ των γηπεδούχων να κλέβει, και τελικά με 2/2 βολές της Μόρις διαμορφώθηκε το τελικό 85-81.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 56-53 73-73, 85-81 (παράταση)

Παναθλητικός (Νανάκης): Ράνσομ 5 (1), Τζέιμς 14 (1), Μάντζου, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστέργιου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 12 (2), Γκέλντοφ 23, Σύρπα 2, Μόρις 29 (4).

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15 (1), Σουλτάνη 12 (2), Κοτζαΐτση 3 (1), Σιουμουρέκη 16 (2), Σαμαντά 2, Κουτσουνούρη 14 (2), Σμιθ 13 (1), Ταντουρόβσκα, Μπαντόμα 6.