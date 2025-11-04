Με νέο προπονητή τον Γιώργο Ακριτόπουλο οι Ακρίτες Συκεών κόντρα στον Σαρακηνό

Με νέο προπονητή τον 64χρονο Γιώργο Ακριτόπουλο θα φιλοξενήσουν οι Ακρίτες Συκεών την ερχόμενη Κυριακή (9/11) τον Σαρακηνό για την 8η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, μετά τη λύση συνεργασίας με τον Νίκου Μίντη.
Η ανακοίνωση: «Επανεπιστρατεύεται ο Γιώργος Ακριτόπουλος στη θέση του προπονητή!
Ο κύριος Ακριτόπουλος έχει υπάρξει ξανά στο τιμόνι της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, ενώ έχει προπονήσει σε πολλές ομάδες της Θεσσαλονίκης ανάμεσα τους -Μακεδονικός, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΝΕ, Ηρακλής Αμπελόκηπων- και άλλες.
Βαθιά προπονητική εμπειρία, καθώς βρίσκεται στους πάγκους για πάνω από 30 χρόνια!
Καλωσόρισες και πάλι κόουτς!».
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.