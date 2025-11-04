Με νέο προπονητή τον Γιώργο Ακριτόπουλο οι Ακρίτες Συκεών κόντρα στον Σαρακηνό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με νέο προπονητή τον 64χρονο Γιώργο Ακριτόπουλο θα φιλοξενήσουν οι Ακρίτες Συκεών την ερχόμενη Κυριακή (9/11) τον Σαρακηνό για την 8η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, μετά τη λύση συνεργασίας με τον Νίκου Μίντη.

Η ανακοίνωση: «Επανεπιστρατεύεται ο Γιώργος Ακριτόπουλος στη θέση του προπονητή!

Ο κύριος Ακριτόπουλος έχει υπάρξει ξανά στο τιμόνι της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, ενώ έχει προπονήσει σε πολλές ομάδες της Θεσσαλονίκης ανάμεσα τους -Μακεδονικός, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΝΕ, Ηρακλής Αμπελόκηπων- και άλλες.

Βαθιά προπονητική εμπειρία, καθώς βρίσκεται στους πάγκους για πάνω από 30 χρόνια!

Καλωσόρισες και πάλι κόουτς!».