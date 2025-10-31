Με όπλο την άμυνα ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στις λεπτομέρειες της Χάποελ Τελ Αβίβ

Χωρίς να «πιάσει» υψηλή απόδοση στην επίθεση, με 7/31 τρίποντα (7/29 οι Ισραηλινοί) και υποπίπτοντας σε 16 λάθη (14 η ομάδα του Ιτούδη) η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό.

Οι τέσσερις πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο, γέμισαν αυτοπεποίθηση τους «ερυθρόλευκους». Οι Χολ (6π.,6ρ.) και Ουόρντ (8π.) σημείωσαν καθοριστικούς πόντους στην έναρξη της τέταρτης κι όταν ο Βασίλιε Μίτσιτς -μετά από έξι άστοχα τρίποντα- ευστόχησε σε δύο στο τέλος για το 58-58, ο Τόμας Ουόκαπ με δύο έξυπνες άμυνες στον Σέρβο σούπερ σταρ… έβαλε σε θέση ισχύος τους Πειραιώτες. Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έβαλαν την «υπογραφή» τους στο τελικό σκορ.

Συγκεκριμένα ο Μιλουτίνοφ από ασίστ Φουρνιέ έκανε το 60-58 και ο Μίτσιτς έκανε λάθος υπό την ασφυκτική πίεση του Γουόκαπ, όμως ο Πίτερς έχασε την μπάλα μετά από επαναφορά, για να ακολουθήσει επιθετικό φάουλ του Μίτσιτς στον Γουόκαπ, πριν έρθουν δύο βολές του Βεζένκοφ, για να διαμορφωθεί το 62-58!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/5 τρίποντα. Ο Άλεκ Πίτερς ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο όταν η Χάποελ είχε ισοφαρίσει σε 52-52 και ευτυχώς δεν έγινε μοιραίος όταν έκανε φάουλ στον Μίτσιτς, στην προσπάθεια του Σέρβου να του κλέψει την μπάλα.

Πρώτος σκόρερ της Χάποελ αναδείχτηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους, τους οποίους όμως είχε πετύχει στο α΄ μέρος. Από 10 είχαν οι Μίτσιτς και Μάλκολμ. Στον αγώνα με την Παρτιζάν για την 7η αγωνιστική, η Χάποελ είχε… επτά παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Νιλικίνα 2, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 14 (1), Ντόρσεϊ 11, Πίτερς 5 (1), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 6, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3 (1)