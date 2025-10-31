Με όπλο την άμυνα ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στις λεπτομέρειες της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παίζοντας άμυνα για… σεμινάριο, αλλά υστερώντας επιθετικά, ο Ολυμπιακός κράτησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ -την καλύτερη επίθεση της Euroleague- στους 58 πόντους και πήρε μια νίκη που ήθελε και που χρειαζόταν πολύ.

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική υποχρεώνοντας την προπορευόμενη στη βαθμολογία ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη δεύτερη εφετινή ήττα της (6-2). Από την ομάδα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 5-3.

Χωρίς να «πιάσει» υψηλή απόδοση στην επίθεση, με 7/31 τρίποντα (7/29 οι Ισραηλινοί) και υποπίπτοντας σε 16 λάθη (14 η ομάδα του Ιτούδη) η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό.
Οι τέσσερις πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο, γέμισαν αυτοπεποίθηση τους «ερυθρόλευκους». Οι Χολ (6π.,6ρ.) και Ουόρντ (8π.) σημείωσαν καθοριστικούς πόντους στην έναρξη της τέταρτης κι όταν ο Βασίλιε Μίτσιτς -μετά από έξι άστοχα τρίποντα- ευστόχησε σε δύο στο τέλος για το 58-58, ο Τόμας Ουόκαπ με δύο έξυπνες άμυνες στον Σέρβο σούπερ σταρ… έβαλε σε θέση ισχύος τους Πειραιώτες. Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έβαλαν την «υπογραφή» τους στο τελικό σκορ.
Συγκεκριμένα ο Μιλουτίνοφ από ασίστ Φουρνιέ έκανε το 60-58 και ο Μίτσιτς έκανε λάθος υπό την ασφυκτική πίεση του Γουόκαπ, όμως ο Πίτερς έχασε την μπάλα μετά από επαναφορά, για να ακολουθήσει επιθετικό φάουλ του Μίτσιτς στον Γουόκαπ, πριν έρθουν δύο βολές του Βεζένκοφ, για να διαμορφωθεί το 62-58!
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/5 τρίποντα. Ο Άλεκ Πίτερς ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο όταν η Χάποελ είχε ισοφαρίσει σε 52-52 και ευτυχώς δεν έγινε μοιραίος όταν έκανε φάουλ στον Μίτσιτς, στην προσπάθεια του Σέρβου να του κλέψει την μπάλα.
Πρώτος σκόρερ της Χάποελ αναδείχτηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους, τους οποίους όμως είχε πετύχει στο α΄ μέρος. Από 10 είχαν οι Μίτσιτς και Μάλκολμ. Στον αγώνα με την Παρτιζάν για την 7η αγωνιστική, η Χάποελ είχε… επτά παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Νιλικίνα 2, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 14 (1), Ντόρσεϊ 11, Πίτερς 5 (1), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 6, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3 (1)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 5, Τζόουνς 4, Μπλέικνι 13 (2), Μπράιαντ 7 (1), Ένις, Μάλκολμ 10 (1), Οντιάσε, Μίτσιτς 10 (2), Γουέινραϊτ 3 (1), Οτούρου 6, Τζινάτ.

Αποτελέσματα (8η):

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις Κάουνας-Βιλερμπάν 96-59
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 92-99
Βαλένθια-Ντουμπάι BC 80-78
Μιλάνο-Παρί 86-77
Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70
Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84
Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
Μπασκόνια-Αναντολού Έφες 86-75
Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 76-78

 

