Με όπλο την άμυνα ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στις λεπτομέρειες της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παίζοντας άμυνα για… σεμινάριο, αλλά υστερώντας επιθετικά, ο Ολυμπιακός κράτησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ -την καλύτερη επίθεση της Euroleague- στους 58 πόντους και πήρε μια νίκη που ήθελε και που χρειαζόταν πολύ.
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική υποχρεώνοντας την προπορευόμενη στη βαθμολογία ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη δεύτερη εφετινή ήττα της (6-2). Από την ομάδα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 5-3.
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 5, Τζόουνς 4, Μπλέικνι 13 (2), Μπράιαντ 7 (1), Ένις, Μάλκολμ 10 (1), Οντιάσε, Μίτσιτς 10 (2), Γουέινραϊτ 3 (1), Οτούρου 6, Τζινάτ.
Αποτελέσματα (8η):
Πέμπτη 30/10
Ζάλγκιρις Κάουνας-Βιλερμπάν 96-59
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 92-99
Βαλένθια-Ντουμπάι BC 80-78
Μιλάνο-Παρί 86-77
Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70
Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ 84-58
Παρασκευή 31/10
Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84
Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
Μπασκόνια-Αναντολού Έφες 86-75
Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 76-78