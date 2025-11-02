Με πεντάρα ο ΠΑΟΚ, με χίλια ζόρια η ΑΕΚ (βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός στις Σέρρες και συνέτριψε τον Πανσερραϊκό με 0-5, επανερχόμενος έτσι με εμφατικό τρόπο στην κορυφή της Σούπερ Λιγκ μετά την 9η αγωνιστική.

Την εξαιρετική του πορεία συνέχισε ο Λεβαδειακός, που έφυγε με το διπλό από τη Λάρισα με 0-2, νικώντας για δεύτερη φορά φέτος την ΑΕΛ στην έδρα της μετά το Κύπελλο.

Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ έδειξε ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι και απέναντι στον αμυντικό και ακίνδυνο Παναιτωλικό κατάφερε να σκοράρει στο 92’, με τον καλύτερό της παίκτη Ορμπελίν Πινέδα να τη λυτρώνει και να τη γλιτώνει από μία γκέλα, που θα έφερνε πολλή γκρίνια.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στα ματς της Σούπερ Λιγκ σήμερα Κυριακή (2/11):

ΑΕΛ-Λεβαδειακός 0-2

(17’ Πεντρόδο, 90’+5’ Συμελίδης)

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5

(3’ αυτ. Καρασαλίδης, 16’, 74’ Οζντόεφ, 81’ Γιακουμάκης, 89’ Μπιάνκο)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0

(90’+2’ Πινέδα)

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 23, Ολυμπιακός 22, ΑΕΚ 19, Λεβαδειακός 15, ΝΠΣ Βόλος 15, Παναθηναϊκός 12, Κηφισιά 12, Άρης 12, Ατρόμητος 9, Παναιτωλικός 8, ΑΕΛ 7, Πανσερραϊκός 5, ΟΦΗ 3, Αστέρας Τρίπολης 3.

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

**Από τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί λόγω οφειλών.