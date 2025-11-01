Μεγάλη νίκη 1-0 του ΝΠΣ Βόλος επί του Παναθηναϊκού με σύμμαχο την τύχη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Λάμπρου ο χρυσός σκόρερ για την ομάδα του Φεράντο

Ένα γκολ ενός… πρώην «πράσινου», του Λάζαρου Λάμπρου, που μάλιστα δεν το πανηγύρισε γι’ αυτόν τον λόγο, στάθηκε αρκετό για τον ΝΠΣ Βόλος, που πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 1-0 στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Έτσι η ομάδα του Φεράντο έφτασε τους 15 βαθμούς μετά από εννιά ματς στη Σούπερ Λιγκ 1, συνεχίζοντας την πολύ καλή πορεία της.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των κυανέρυθρων στη μεγάλη κατηγορία επί των πρασίνων και για να την κατακτήσουν, χρειάστηκε και η τύχη στις μεγάλες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων, που απογοήτευσαν τους χιλιάδες φιλάθλους τους στις εξέδρες.

Ο ΝΠΣ Βόλος ήταν αποτελεσματικός, κατάφερε να αξιοποιήσει στο 27’ την ευκαιρία που δημιούργησε και κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος.

Στον κακό αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού, που όπως είχε σημειώσει το magnesiasports πριν λίγες μέρες χρειάζεται επανασπορά, ο Παναθηναϊκός μπήκε με τη διάθεση να γίνει αφεντικό του ματς και έφτασε στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς στο 8’. Ο Τετέ είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του μετά το αδύναμο διώξιμο της άμυνα των γηπεδούχων, όμως το σουτ του από κοντινή απόσταση πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Στο 23′ οι γηπεδούχοι έκαναν πράξη το πλάνο τους να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, με τη δυνατή κεφαλιά του Λάζαρου Λάμπρου στο πίσω δοκάρι μετά τη σέντρα του Μύγα από τα δεξιά να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0, με τον σκόρερ να κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 33’. Από κόρνερ του Τετέ, ο Σφιντέρσκι έκανε γύρισμα και ο Τουμπά, αφύλακτος προ κενής εστίας ουσιαστικά έστειλε εξ επαφής την μπάλα άουτ.

Στο 60’ και το 62’ χάθηκαν δύο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό: αρχικά από κόρνερ του Τσέριν, ο Ίνγκασον πήδηξε ψηλότερα από όλους και έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Ακολούθως ο Σφιντέρσκι γύρισε στο πέναλτι, εκεί όπου ο Τζούριτσιτς ακολούθησε τη φάση και πλάσαρε φάτσα με το γκολ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, καθώς ο Φορτούνα έκοψε με τάκλιν, σώζοντας την ομάδα του.

Από κει και πέρα και με τις αλλαγές του Μπενίτεθ να μη βοηθάνε, ο ΝΠΣ Βόλος δεν κινδύνεψε ουσιαστικά και με το αμυντικό του πλάνο κράτησε το υπέρ του 1-0 ως τη λήξη.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87’ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61’ Πίντσι), Κόμπα, Τζόκα (69’ Μπουζούκης), Χουάνπι (87’ Κύρκος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (87’ Μακνί)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76’ Γεντβάι), Ίνγκασον (76’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76’ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (65’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85’ Γερεμέγεφ).