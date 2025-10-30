Mέσα ο Γιακουμάκης, αμφίβολος ο Λώλης ενόψει Νέστου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα τελευταία δεδομένα στη Νίκη Βόλου

Η προετοιμασία της Νίκης Βόλου ολοκληρώνεται σιγά σιγά για τον εκτός έδρας αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (11/01, 15:00) με αντίπαλο τον Νέστο Χρυσούπολης, με το προπονητικό επιτελείο της ομάδας να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Πέτρου Γιακουμάκη, αλλά να έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα στο όνομα του Αλέξανδρου Λώλη.

Ο Λώλης σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση, εξαιτίας ενόχλησης στον οπίσθιο μηριαίο, και όπως σημειώνεται η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί πριν την αυριανή προπόνηση.

Από την άλλη, ο Γιακουμάκης που έχασε τα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης Β’ και ΠΟΤ Ηρακλής επέστρεψε και είναι έτοιμος ν’ αγωνιστεί εφόσον του ζητηθεί.

Το τεχνικό επιτελείο της Νίκης δεν θα έχει από εκεί και πέρα στη διάθεσή του τον Χρήστο Σιούτα που αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον ΠΟΤ Ηρακλής.