Μία αγωνιστική κεκλεισμένων από τη ΔΕΑΒ σε Ρήγα Φεραίο και Ολυμπιακό Βόλου

Πληρώνουν την ένταση στην κερκίδα και οι δύο ομάδες

Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών σε Ρήγα Φεραίο και Ολυμπιακό Βόλου επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ, με τις δύο ομάδες να πληρώνουν την ένταση που επικράτησε στην κερκίδα στο μεταξύ τους ματς του Κυπέλλου ΕΠΣΘ την περασμένη Κυριακή (26/10).

Αναλυτικά: “Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής: Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, β) το Φύλλο Αγώνα και τις Εκθέσεις του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣ Θεσσαλίας), από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, που διεξήχθη στις 26/10/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Βελεστίνου, έλαβε χώρα εκατέρωθεν ρίψη πλειάδας πλαστικών μπουκαλιών, έμφορτων ύδατος, από τους φιλάθλους των δύο ομάδων, στο πλαίσιο, μάλιστα, της οποίας τραυματίστηκε στο πρόσωπο ανήλικη φίλαθλος της γηπεδούχου διακομισθείσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, επέβαλε με τις υπ’ αριθμό 45 και 46 του 2025 Πράξεις της τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχων, χωρίς την παρουσία θεατών σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες ομάδες. Εφαρμογή άρθρου 1 Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025”.