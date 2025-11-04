Μπήκε ο Λώλης, μαγνητική ο Έππας, δύο οι τιμωρημένοι

Προπονήηθκε κανονικά ο Λώλης
Στη σημερινή (4/11) προπόνηση της Νίκης ο Λώλης, που έλειψε από το παιχνίδι με τον Νέστο, επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα και υπολογίζεται κανονικά για το επόμενο με τον Μακεδονικό. Ο Έππας έκανε μαγνητική και δεν προπονήθηκε και αναμένονται τ’ αποτέλεσματα, ενώ ο τιμωρημένος για την αναμέτρηση με τον Μακεδονικό Κώστας Γεωργιάδης θα είναι στην κερκίδα μαζί με τους επίσης τιμωρημένους Μπαριέντος, Στοΐλκοβιτς, που θα εκτίσουν την ερχόμενη Κυριακή ποινή μίας αγωνιστικής. Αντίθετα, επανέρχεται ο Σιούτας, που εξέτισε τη μία αγωνιστική από την κόκκινη με τον Ηρακλή.

