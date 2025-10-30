Νέστος Χρυσούπολης: Με απουσίες απέναντι στη Νίκη Βόλου

Η προετοιμασία του Νέστου Χρυσούπολης για τον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τη Νίκη Βόλου συνεχίζεται, ωστόσο η ομάδα αναμένεται να παραταχθεί με απουσίες.
Ο γεννηθείς στον Βόλο προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης, Νίκος Κεχαγιάς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Βασίλη Κωστίκα και Χάρη Ψάλτη, ενώ θα λείψουν ξανά οι τραυματίες Δαλιανόπουλος και Σιδηρόπουλος.
Ελπίδες επανόδου έχει ο Στιγέποβιτς, ενώ πολύ πιθανό είναι να συμπεριληφθεί στην αποστολή για πρώτη φορά ο Σεβερίν Ζε Εσονό, αφού ο Καμερουνέζος στόπερ, που πάτησε Χρυσούπολη πριν λίγες μέρες, έχει καλύψει το χαμένο έδαφος προπονητικά και ίσως παίξει για πρώτη φορά.
Mε πληροφορίες από monobala.gr
