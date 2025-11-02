Νίκες για Πανιώνιο στη Σύρο και για Αιγάλεω στα … Ψαχνά (βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με δύο κυριακάτικα παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2, με τον Πανιώνιο να περνά από το πλαστικό της Σύρου με 1-2 απέναντι στην Ελλάδα, ενώ το Αιγάλεω χρησιμοποιώντας σαν έδρα το Δημοτικό Ψαχνών στην Έυβοια κατόρθωσε να υποτάξει τα Χανιά με 1-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος 1-2

(5’ Προβυδάκης-39’ Μορσάι, 84’ Βοΐλης)

Αιγάλεω-Χανιά 1-0

(90’+5’ Κουιρουκίδης)

Βαθμολογία

1.Καλαμάτα 20

2.Πανιώνιος 18

3.Καλλιθέα 13

4.Μαρκό 13

……………………………….

5.Ολυμπιακός Β’ 13

6.Αιγάλεω 9

7.Ελλάς Σύρου 9

8.Χανιά 6

9.Ηλιούπολη 4

10.Παναργειακός 3