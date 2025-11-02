Νίκες για Πανιώνιο στη Σύρο και για Αιγάλεω στα … Ψαχνά (βαθμολογία)

Με δύο κυριακάτικα παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2, με τον Πανιώνιο να περνά από το πλαστικό της Σύρου με 1-2 απέναντι στην Ελλάδα, ενώ το Αιγάλεω χρησιμοποιώντας σαν έδρα το Δημοτικό Ψαχνών στην Έυβοια κατόρθωσε να υποτάξει τα Χανιά με 1-0.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος 1-2
(5’ Προβυδάκης-39’ Μορσάι, 84’ Βοΐλης)
Αιγάλεω-Χανιά 1-0
(90’+5’ Κουιρουκίδης)
Βαθμολογία
1.Καλαμάτα 20
2.Πανιώνιος 18
3.Καλλιθέα 13
4.Μαρκό 13
……………………………….
5.Ολυμπιακός Β’ 13
6.Αιγάλεω 9
7.Ελλάς Σύρου 9
8.Χανιά 6
9.Ηλιούπολη 4
10.Παναργειακός 3
