Nίκη για τον Ολυμπιακό επί του Ηρακλή με κατοστάρα

Ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 38-24 στα τελευταία 13’ της αναμέτρησης του ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL επικράτησε του Ηρακλή με 103-87 και παρέμεινε αήττητος για το Πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι και τελείωσαν τον αγώνα 64 πόντους μέσα από την ρακέτα, με ποσοστό 76% στο δίποντο και ένα παραπάνω επιθετικό ριμπάουντ από τους φιλοξενούμενους, που βρήκαν λύσεις και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα έξω από τα 6,75 μέτρα.

Ο Ηρακλής είχε 16/31 τρίποντα με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρεμαν να έχει 5/8 και συνολικά 20 πόντους και τον Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι να έχει 6/10 τρίποντα και, επίσης, συνολικά 20 πόντους.

Από τους νικητές ξεχώρισαν ο Σάσα Βεζένκοφ με 27 πόντους με 10/12 δίποντα και 1/4 τρίποντα και ο Ντόντα Χολ ο οποίος σκόραρε 23 πόντους χωρίς να χάσει σουτ! Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ είχε 10/10 δίποντα και 3/3 βολές, ενώ πήρε ακόμη 6 ριμπάουντ. Επίσης, καθοριστικός για τη νίκη των πρωτοπόρων της βαθμολογίας ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους με 3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Βεζένκοφ 27 (1), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 14 (3), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Λι 5 (1), Παπανικολάου 3, Νετζήπολου 6, Χολ 23.

Ηρακλής (Καραποστόλου): Φάντερμπεργκ 11 (2), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5), Μωραΐτης 6, Καμπουρίδης 3 (1), Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 15, Χρηστίδης 2, Γιαννίκος.