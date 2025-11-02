ΝΙΚΗ γκραν-γκινιόλ με 82-78 επί του Παπάγου (pics)

Η Νίκη έφτασε σε ρεκόρ 4-2 με φοβερό 4ο δεκάλεπτο με 22-9
Σε ματς γκραν γκινιόλ η Νίκη κατέβαλε την αντίσταση του Παπάγου με σκορ 82-78 για την 6η αγωνιστική της Elite League σήμερα Κυριακή (2/11), κάνοντας εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 22-9. Έτσι, η ομάδα του Παναγιώτη Γκουγκουτούδη έφτασε σε ρεκόρ 4-2 και ξεπέρασε τον σημερινό της αντίπαλο.

Η Νίκη στο πρώτο δεκάλεπτο προηγήθηκε με 7-2 με τρίποντο του Μπαλόπουλου στο 2’, αλλά ο Παπάγου κάλυψε γρήγορα τη μικρή αυτή διαφορά και πέρασε στη συνέχεια μπροστά με έναν ή δύο πόντους, με τον Σπυρόπουλο με δύο εύστοχες βολές να διαμορφώνει το 23-23 της πρώτης περιόδου.

Ισορροπία είχαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Παπάγου να ξεφεύγει ακόμη και με +4 (30-34), ενώ η αθηναϊκή ομάδα ήταν μπροστά με ένα καλάθι στο 20’ (44-46).

Η 3η περίοδος ήταν η χειρότερη της Νίκης, που με επιμέρους σκορ 16-23 βρέθηκε πίσω στο 30’ με εννιά (60-69).

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου και συγκεκριμένα στα 9.40’ πριν το τέλος ο Παπάγου πήρε τη μεγαλύτερή του διαφορά στο ματς με+12 (60-72) με τρίποντο του Μαλέλη, αλλά ως τα 4.34’ από το τέλος η Νίκη με φοβερή αντεπίθεση μείωσε στον έναν (73-74) με τον Τσουμάνη.

Οι γηπεδούχοι στα 2.26’ κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 78-78 με τρίποντο του Μπακέα, με το κλειστό να ξεσηκώνεται. Οι πανηγυρισμοί ήταν ακόμη πιο έξαλλοι στο 1.23’, όταν ο Παναγιώτης Δήμος πήρε το γκολ-φάουλ, αλλά έχασε τη βολή, γράφοντας το 80-78.

Αμέσως μετά ο Τζόνσον υπέπεσε σε φάουλ στον Μπιλάλη, που ήταν το τέταρτο για τον Αμερικανό της Νίκης. Ο παίκτης του Παπάγου έχασε και τις δύο βολές, αλλά στην επίθεση της Νίκης έγινε λάθος πάσα από τον Μπακέα, με την μπάλα να βγαίνει εκτός.

Οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν σε τρίποντο, ο Μπακέας δεν κατάφερε να δώσει αέρα τεσσάρων πόντων στη Νίκη, αλλά στην επίθεση του Παπάγου ο Δήμος έκανε κλέψιμο με … μπλονζόν στα 8’’ και δόθηκε τζάμπολ.

Η κατοχή πήγε στη Νίκη, αλλά στην επαναφορά από τα πλάγια υπήρξε παράβαση πέντε δευτερολέπτων και η τελευταία επίθεση ήταν πλέον για τον Παπάγου. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι έκαναν λανθασμένη επαναφορά, με τον Μπακέα να κλέβει.

Η Νίκη έφυγε στον αιφνιδιασμό, με τον Τσουμάνη να δέχεται φάουλ και να εκτελεί δύο βολές στα 3’’. Ο πάουερ φόργουορντ της Νίκης ήταν απόλυτα εύστοχος, γράφοντας το τελικό 82-78, και η Νίκη πήρε το τέταρτο ροζ φύλλο αγώνα.

Δεκάλεπτα: 23-23, 44-46, 60-69, 82-78

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 17, Τζόνσον 10, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 5 (1), Γιαννούτσος, Δήμος 6, Καραγεωργίου 9 (1), Σπυρόπουλος 8, Μπακέας 6 (1), Νίκολης 6, Τσουμάνης 15

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 11 (3), Άντερτον 8, Μερμίγκης 3, Δενδρινός 7 (1), Μαλέλης 14 (3), Σκούρτης 10, Αγγελή, Καραμαλέγκος 2, Σκοτ 23

