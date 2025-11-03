Νίκη θρίλερ της Ν.Ε. Μεγαρίδος επί της ΑΓΕΧ-Η βαθμολογία της Elite League

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Elite League, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επικράτησε 79-78 της ΑΓΕ Χαλκίδος σήμερα Δευτέρα (3/11). Ο Νικ Πόζογλου με μία βολή στα 3,1’’ πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Δεκάλεπτα: 22-21, 44-47, 66-58, 79-78

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 6, Βησσαρίου 18 (5), Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 10, Πόζογλου 23 (3), Κολοφώτης 2, Ροζάκης 2, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 5 (1)

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 15 (1), Παπαρέγκας 5 (1), Μελισσαράτος 3, Γερομιχαλός 15 (1), Κόμαγκαμ 7, Νέσης 11 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 13 (3), Σάμαρτζιτς 9

Αποτελέσματα (6η)

Σάββατο 1/11

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Δάφνη-Α.Ο. Τρίκαλα 94-68

Πανερυθραϊκός-Λαύριο 81-84

Κυριακή 2/11

Νίκη Βόλου-Παπάγου 82-78

Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων 57-62

Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας 76-65

Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64

Δευτέρα 3/11

Ν.Ε. Μεγαρίδος-ΑΓΕ Χαλκίδας 79-78

Βαθμολογία: Δόξα Λευκάδας 11, Βίκος Ιωαννίνων 11, Πρωτέας Βούλας 11, Ν.Ε. Μεγαρίδας 11, Α.Ε. Ψυχικού 10, Κόροιβος Αμαλιάδας 10, Νίκη Βόλου 10, Πανερυθραϊκός 9,  Παπάγου 9, Μαχητές Πειραματικό 9, Δάφνη 8, Λαύριο 8, ΑΓΕ Χαλκίδας 8, Σοφάδες 7, Αιγάλεω 6, Α.Ο. Τρίκαλα 6

