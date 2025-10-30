Νίκη Βόλου: Όταν μιλούν οι αριθμοί…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα στατιστικά που δικαιώνουν τους «κυανόλευκους» στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση της κορυφής

Την ώρα που η Νίκη Βόλου προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης (01/11, 15:00) εκτός έδρας, μέσω social media, οι «κυανόλευκοι» τονίζουν τους αριθμούς που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ομάδα αλλά για όλο το πρωτάθλημα, ακόμη και στους δύο ομίλους που αυτό διεξάγεται.

Τι τονίζει η ΠΑΕ Νίκη Βόλου λοιπόν:

-Έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων με 16-3. Ο ΠΟΤ Ηρακλής ακολουθεί στον Βόρειο Όμιλο με 8 (14-6), ενώ συνολικά στην κατηγορία, δεύτερη είναι η Καλαμάτα με 12 (17-5).

-Έχει την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία (και στους δύο ομίλους), έχοντας δεχθεί μόλις τρία τέρματα σε επτά αγωνιστικές.

-Γιάννης Λουκίνας και Ραφαήλ Πέττας είναι οι πρώτοι σκόρερ και στους δύο ομίλους με έξι και πέντε τέρματα αντίστοιχα. Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι στον Βόρειο Όμιλο ακολουθεί ο Λούκας Πολέτο της Αναγέννησης Καρδίτσας με τρία γκολ, ενώ πρώτοι σκόρερ με τέσσερα τέρματα έκαστος στον Νότιο Όμιλο είναι οι Γιώργος Παμλίδης, Αχμέντ Μέντες Μορέιρα, Βασίλης Μάντζης (και οι τρεις παίκες στην Καλαμάτα) και Παναγιώτης Μωραΐτης (Πανιώνιος).

-Στα επτά παιχνίδια που έχει δώσει, ο Θανάση Γκαραβέλης έχει κρατήσει «καθαρή» την εστία του στα έξι.

Για να το… εξελίξουμε λίγο, όπως δείχνουν οι αριθμοί από εκεί και πέρα, σε σύνολο 16 γκολ, η Νίκη έχει πετύχει 12 εντός έδρας (μ.ό 3 ανά παιχνίδι) και 4 εκτός (μ.ό. 1,3 ανά παιχνίδι) και συνολικά έχει 2,3 μ.ό τερμάτων ανά αναμέτρηση. Εντός έδρας δεν έχει δεχθεί κανένα τέρμα, ενώ τα 3 γκολ που έχει δεχθεί ήταν όλα σε ένα παιχνίδι (με τον Αστέρα Β’ στην Τρίπολη, κάτι που μεταφράζεται σε συνολικό μ.ό. 0,4 τέρματα ανά παιχνίδι μετά από επτά αγωνιστικές.

Σε σύγκριση μεταξύ Βορείου και Νοτίου Ομίλου, η Νίκη Βόλου έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, καθώς η Καλαμάτα έχει πετύχει ένα μόλις τέρμα περισσότερο (17 έναντι 16 των «κυανόλευκων»), όμως επαναλαμβάνουμε ότι η ομάδα της Μεσσηνίας έχει δεχθεί και 5. Η Νίκη έχει την καλύτερη άμυνα σε όλη την κατηγορία, και στους δύο ομίλους, έχοντας δεχθεί αυτά τα τρία μόλις τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Πανιώνιος και η Αναγέννηση Καρδίτσας (τέσσερα γκολ), η Καλαμάτα και το Μαρκό (πέντε γκολ).

Όσον αφορά τους βαθμούς, στην ειδική κατάταξη των εντός έδρας αγώνων, η Νίκη Βόλου είναι πρώτη με 12 βαθμούς, και μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης Β’ είναι οι μόνες ομάδες και στους δύο ομίλους που δεν έχουν χάσει βαθμό εντός έδρας, με τη σημείωση όμως ότι οι Αρκάδες έχουν δώσει τρία παιχνίδια εντός έδρας, έναντι τεσσάρων της Νίκης Βόλου.