Νικήτρια με δυνατό φινίς η Αγριά, 75-80 τον Ίωνα

Το πιο ενδιαφέρον ματς της 5ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑΘ ήταν αυτό ανάμεσα στον Ίωνα και την Αγριά, που έγινε σήμερα Σάββατο (1/11) στο Β. Παρασκευόπουλος.

Η φιλοξενούμενη Αγριά ήταν νικήτρια σε ένα πραγματικό ντέρμπι με 75-80, με τους παίκτες του Βασίλη Κοντάκη να κάνουν φοβερό φίνις στο τελευταίο περίπου τετράλεπτο.

Συγκεκριμένα, ο Ίωνας, που είχε πάρει ακόμη και διψήφια διαφορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου εικοσαλέπτου, στα 4:07’ για τη λήξη ήταν μπροστά με 72-65.

Ωστόσο ακολούθησε ένα επιμέρους σκορ 3-15 για την Αγριά, που έφτασε έτσι στο 4-1, ενώ ο Ίωνας, που έχει κάνει και το ρεπό του, βρίσκεται στο 2-2.

Στο τελευταίο τετράλεπτο βγήκαν εκτός αγώνα με πέντε φάουλ οι Μπίκας και Δροσόπουλος από τους γηπεδούχους και οι Κουτίνας και Μπόγδανος (σ.σ. με δύο τεχνικές ποινές ο τελευταίος).

Να σημειωθεί ότι η Αγριά, που έκανε επιμέρους σκορ στην 4η περίοδο 12-25, είχε 68,4% στις βολές με 28-38 (έναντι 80% με 12/15 του Ίωνα), στα δίποντα 53,3% και στα τρίποντα 20%, με τ’ αντίστοιχα ποσοστά του Ίωνα να είναι 60% και 25%.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του κόσμου στο Β. Παρασκευόπουλος, όπως φαίνεται και στην κεντρική φωτογραφία.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 40-39, 63-55, 75-80

ΙΩΝΑΣ (Νάνης): Μαμούρας 22 (3), Ντάκης 14 (2), Πολίτης 12 (2), Δροσόπουλος 10, Μόσιος 8 (1), Μυλωνάς 7, Μπίκας 2, Χατζόπουλος, Μουράτης, Μαναρίδης

ΑΓΡΙΑ (Κοντάκης): Παπούλιας 18, Τάσσος 15, Κουτίνας 15, Μπόγδανος 12 (1), Καραμήτσος 9, Κωστούλας 7 (1), Καλογερόπουλος 4, Σαββίδης, Ευαγγελινός, Θεοδωρόπουλος

