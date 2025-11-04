Ντέγκερφορς: «Ο Σούντγκρεν είναι ήρωας, ηγέτης και πρότυπο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Ντέγκερφορς, η ομάδα της Σουηδίας που αγωνίζεται ο Σούντγκρεν, μετά τις αποκαλύψεις του πρώην παίκτη του ΝΠΣ Βόλος για δύο στημένους αγώνες στα περσινά πλέι άουτ με τον Πανσερραϊκό, πήρε επίσημη θέση, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Τίμι Φαλκ, να τον υπερασπίζεται.

Συγκεκριμένα αναφέρει στο «Χ»: «Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είναι ήρωας, ηγέτης και πρότυπο. Είμαι περήφανος που έχω έναν άνθρωπο με τέτοιο θάρρος στην Ντέγκερφορς IF.

Το να βγαίνει στο γήπεδο και να κάνει μια απίστευτη εμφάνιση, παρά το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, είναι απίστευτα δυνατό. Του βγάζω το καπέλο».