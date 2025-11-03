Ο Μαγνησιακός παρουσιάζει τον Εράλντο Μουσαμπελίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Α.Σ.Β. Μαγνησιακός παρουσιάζει ένα ακόμη μέλος του φετινού του ρόστερ, τον έμπειρο Εράλντο Μουσαμπελίου, έναν ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της περσινής ομάδας και βασικό στέλεχος σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Γεννημένος στις 2 Μαρτίου 1990, ο Μουσαμπελίου αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία, παίζοντας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στη χώρα καταγωγής του, την Αλβανία, έχει φορέσει τη φανέλα της Γκραμόζι (Β’ κατηγορία) και της Απολλωνίας (Α’ κατηγορία), ενώ σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της ιταλικής Τζένοα. Επίσης, έχει φορέσει τη φανέλα της Γάερε από τη Δανία (Δ’ κατηγορία).

Στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί στη Γ’ Εθνική με τον Οικονόμο Τσαριτσάνης και τον Ρήγα Φεραίο, καθώς και σε αρκετές ομάδες της ΕΠΣΘ, όπως ο Εθνικός Βόλου, ο Α.Σ. Δημητριάς, ο Πρωτεσίλαος Πτελεού και ο Διαγόρας Στεφανοβικείου. Τη σεζόν 2020-21 είχε περάσει ξανά από τον Μαγνησιακό, αλλά το πρωτάθλημα διακόπηκε πρόωρα λόγω της πανδημίας.

Με την παρουσία του Μουσαμπελίου, ο Μαγνησιακός διατηρεί στη «μηχανή» του έναν από τους πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές της κατηγορίας με ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ο Εράλντο Μουσαμπελίου δήλωσε στη σελίδα του Μαγνησιακού: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Μαγνησιακό. Είναι μια ιστορική ομάδα, με πολύ καλή οργάνωση και ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο. Θέλω να βοηθήσω με την εμπειρία μου, να δώσω το παράδειγμα στους νεότερους και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους του συλλόγου».