Ο ΝΠΣ Βόλος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 18.00

O NΠΣ Βόλος στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League υποδέχεται σήμερα Σάββατο (1/11) στις 18.00 (Cosmote Sport 2) στο Πανθεσσαλικό τον Παναθηναϊκό, με τον οποίον είναι ισόβαθμος στην 4η θέση με 12 βαθμούς, όσους έχουν και οι Άρης, Λεβαδειακός, ωστόσο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει ματς λιγότερο.

Οι πράσινοι έχουν πάρει 7.000 εισιτήρια για τους οπαδούς τους, που αναμένεται να είναι ακόμη περισσότεροι, κατακλύζοντας το Πανθεσσαλικό.

Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή των γηπεδούχων και θα κοπούν τρεις πριν τη σέντρα.

Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Νταβίντ Μαρτίνες, αλλά και οι Αντόνιο Θαρθάνα, Αντεμπάγιο Αντελέγιε, Μάριος Σινανάι, Τάσος Τσοκάνης και Διαμαντής Λεγκίσι.

Η 23αδα του Χουάν Φεράντο: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς.

Έξι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή λόγω τραυματισμών οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες, Μπόκος, αλλά σ’ αυτή βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Η προϊστορία

Πέντε διαδοχικές νίκες απέναντι στον Βόλο έχει ο Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες, ενώ δεν έχει ηττηθεί στις δέκα τελευταίες τους αναμετρήσεις για όλες τις διοργανώσεις (9 νίκες-1 ισοπαλία).

Μάλιστα οι πράσινοι έχουν διατηρήσει ανέπαφη την εστία τους στα οκτώ από αυτά τα δέκα ματς.

Η τελευταία ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν το 0-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την 2η αγωνιστική των playoffs στις 2 Απριλίου 2023, που στέρησε σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό.

Η τελευταία νίκη του ΝΠΣ Βόλος σημειώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2022 με 3-1 για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος και αυτή είναι η μοναδική που έχει σημειώσει σε αναμέτρηση τους για το πρωτάθλημα εντός και εκτός έδρας.

Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν τη σεζόν 2019-20, η οποία ήταν η παρθενική για το Βόλο στην Super League. Στις 8 Δεκεμβρίου 2019 το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Χατζηγιοβάνη να ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό και τον Μουνιόθ να ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους πριν το τέλος του ημιχρόνου και αυτό το σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος.

Έχουν σημειωθεί γκολ και στις επτά αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα στη Μαγνησία, αφού η ισοπαλία τους είναι με 1-1, ενώ έχουν ένα 0-0 στον Βόλο σε αγώνα τους για το Κύπελλο Ελλάδος.

Συνολικά στα ματς των δύο ομάδων στο Πανθεσσαλικό

7 ΑΓΩΝΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

5 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 5-15

Το πρόγραμμα (9η)

Σάββατο 1/11

18:00 ΝΠΣ Βόλος-Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2)

Διαιτητής: Παπαπέτρου

19:30 Ατρόμητος-Κηφισιά (Novasport Prime)

Διαιτητής: Ευαγγέλου

20:00 Ολυμπιακός-Άρης (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Ζίμπερτ

Κυριακή 2/11

17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Κατοίκος

19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (Novasport Prime)

Διαιτητής: Τζήλος

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ι.

Δευτέρα 3/11

17:00 Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ (Novasport Prime)

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 20, Ολυμπιακός 19, ΑΕΚ 16, Άρης 12, Λεβαδειακός 12, Παναθηναϊκός 12, ΝΠΣ Βόλος 12, Ατρόμητος 9, Κηφισιά 9, Παναιτωλικός 8, ΑΕΛ 7, ΟΦΗ 6, Πανσερραϊκός 5, Αστέρας Τρίπολης 3.

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.