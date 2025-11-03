Καταγγελία για στημένα παιχνίδια του ΝΠΣ Βόλος με τον Πανσερραϊκό στα περσινά πλέι άουτ!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοκαριστική δήλωση από πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας του Αχιλλέα Μπέου

Σοκαριστική καταγγελία έκανε σε podcast στη Σουηδία ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός μπακ, που έχει αγωνιστεί στον Άρη και πέρσι έπαιζε στον ΝΠΣ Βόλος, αναφέρει πως τα παιχνίδια ΝΠΣ Βόλος-Πανσερραϊκός στα play out της περασμένης περιόδου ήταν στημένα!

Μάλιστα, από αυτό το αποτέλεσμα έμεινε ριγμένη η Athens Kallithea, καθώς ΝΠΣ Βόλος και Πανσερραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους και έπεσε η αθηναϊκή ομάδα.

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν “σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα” και “σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι”», ανέφερε ο 34χρονος άσος, που πλέον αγωνίζεται στην πατρίδα του.

Ο ίδιος διατείνεται πως δεν είχε εμπλοκή στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αλλά είχε μιλήσει με άλλους παίκτες της ομάδας γι’ αυτά. «Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκείνοι είναι που πληρώνουν τους μισθούς, άλλωστε… Όμως είναι ξεκάθαρο πως ήταν πολύ ντροπιαστικό», τόνισε.

Μάλιστα, ο Σούντγκρεν αποκάλυψε πως επιστρέφοντας στην πατρίδα του έκανε καιρό να ξεπεράσει όσα βίωσε στην Ελλάδα. «Όταν γύρισα στη Σουηδία και την Ντέγκεφορς, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα κρίση πανικού», ανέφερε.

Ο διάλογος στο podcast για τις «εντολές» για το στήσιμο αγώνων:

-Ποιος το είπε αυτό; Ήταν κάποιος άλλος παίκτης;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

-Υπήρξαν στημένοι αγώνες;

«Ναι, και ένιωσα ντροπή. Άλλωστε, έπαιξα με τέσσερις Σκανδιναβούς και αυτό δεν συμβαίνει στη Σκανδιναβία».

-Αν και τώρα υπάρχουν παραδείγματα. Το προσπάθησαν στην AIK όταν ήσουν εκεί. Δεν μπορείς πάντα να λες ότι δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι και μπορεί να είναι πιο συνηθισμένο σε άλλες χώρες.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως».

-Είπες κάτι γι’ αυτό;

«Στους παίκτες, είπα. Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις, αυτοί είναι που σου πληρώνουν μισθό, άλλωστε. Αλλά είναι σαφές ότι ήταν κάτι πολύ ντροπιαστικό».

-Χάσατε αυτά τα παιχνίδια;

«Το θέμα είναι ότι υπήρχαν play out».

-Μια σειρά για αποφυγή υποβιβασμού;

«Ναι, ακριβώς. Στη συνέχεια, η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις βαθμούς, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ αυτών και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι».

«Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτό, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι θα μπορούσε να είναι έτσι σε ένα πρωτάθλημα που κατατάσσεται πολύ ψηλά. Τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

-Τι είπαν οι άλλοι παίκτες;

«Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ό,τι τους λένε».

-Φοβήθηκες όταν ήσασταν μέρος αυτού ότι ίσως δεν θα βγείτε έξω και θα το πείτε στα ελληνικά ΜΜΕ;

«Είμαστε ξένοι. Δεν ξέρουμε τι γράφεται στα μέσα ενημέρωσης και δεν έχουμε την ίδια γνώση. Έπειτα, η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς ξένους παίκτες που μόνο δύο ή τρεις Έλληνες το γνωρίζουν. Αλλά επειδή είχαμε όλες τις ενημερώσεις στα αγγλικά, το μάθαμε».

-Άρα ήξερες ότι «θα πέσει κάποιος κάτω και θα πάρει πέναλτι» και μετά το είδες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να πάθω κρίσεις πανικού. Όταν επέστρεψα στο Ντέγκεφορς και προσγειώθηκα στη Σουηδία, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν τέτοιο κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα μια πραγματική κρίση πανικού.

-Αν αυτό βγει τώρα στο φως και η ελληνική λίγκα και τα αρμόδια όργανα σε πλησιάσουν, τι θα τους έλεγες;

«Θα έλεγα απλώς την αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει».

-Γιατί αυτό καταστρέφει το ποδόσφαιρο.

«Ναι, είναι απαίσιο. Το ποδόσφαιρο που παίζεις από τότε που ήσουν παιδί. Όπως είπα, δεν πρόσεξα τίποτα τέτοιο όσο ήμουν στον Άρη. Παρόλο που κάποια πράγματα ήταν του στυλ: ‘Γιατί έβγαλε την μπάλα ξανά για κόρνερ; Μπορείς να διώξεις σε πλάγιο άουτ. Στην προπόνηση διώχνεις για πλάγιο άουτ κάθε φορά, αλλά τώρα ξαφνικά δίνεις στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά;’ Ήταν λίγο ύποπτο με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκεί».

«Στον Βόλο, όλα ήταν ανοιχτά. Δεν μας είπαν ότι ‘σήμερα θα χάσετε με 3-0’. Αλλά ακούσαμε ακόμη και από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν καθόμασταν και πίναμε καφέ, να λένε ‘είναι 3-0 σήμερα ή όχι;’. Μετά κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον και… ναι ήταν 3-0».

-Ισχύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο πρόεδρος έμπαινε και έλεγε «σήμερα αυτό είναι που μετράει»;

«Ξέρουμε ότι είναι απόφαση του προέδρου, αλλά προήλθε από κάποιους που ήταν υπό την ηγεσία του. Δεν ήξερες πραγματικά ποιοι ήταν. Δεν είχαν ρόλο στον σύλλογο, αλλά ήταν περισσότερο σαν φίλοι του».

Sundgren upplevde riggade matcher i Grekland: “Skämdes som en hund”

Säsongen 2024/25 tillbringade Daniel Sundgren i grekiska Volos och det var där han fick vara med om saker som han skäms över i dag. I podcasten Lundh berättar nämligen 34-åringen att han upplever att vissa matcher Volos spelade under hans tid i klubben var uppgjorda.

Varken Sundgren eller hans lagkamrater var inblandade i fixningen utan det var presidenten och personer kopplade till honom som öppet kunde tala om för spelarna hur saker och ting skulle utspela sig i en specifik match och vilken sportslig utgång det skulle bli, hävdar Degerfors-backen. Och sedan blev det så.

Han lyfter ett exempel från den grekiska nedflyttningsserien i våras. Sundgrens upplevelse är att utgången i två matcher var bestämda på förhand för att säkra både Volos och ett annat lags vara i högstaligan. Volos vann ena matchen med 3-0 och förlorade den andra med 3-0 – varpå båda lagen klarade sig kvar.

Riggandet skedde ovanför spelarnas huvud men inför nämnda matcher fick truppen klargjort för sig vad som skulle ske, menar Sundgren.

– Det är knappt så jag kan nämna det alltså. I omklädningsrummet innan match fick man höra att “idag ska du inte ska ta bollen” och “idag kommer han och han att bli nedrivna i straffområdet, så vi kommer att få straff med oss”, säger Sundgren i podcasten Lundh.

Vem var det som sa det? Var det andra spelare?

– Presidenten. Coachen.

Det var riggade matcher?

– Ja, och man kände skam. Jag spelade trots allt med fyra skandinaver och det finns inte i Skandinavien.

Fast nu finns det exempel. Man försökte i AIK när du var där. Man kan inte alltid säga att det inte finns, men jag fattar vad du menar. Det kanske finns mer och kan vara vanligare i andra länder.

– Jag vet inte, jag har aldrig varit med om något liknande i alla fall. Detta var liksom inför öppen ridå.

Sa du någonting?

– Till spelare sa jag. Sedan kunde man inte öppna munnen mot de som bestämde, det är de som ger en lön liksom. Men det är klart att man gick ut och skämdes som en hund.

Var det så att ni förlorade de matcherna?

– Grejen är att det fanns en playout.

En nedflyttningsserie?

– Ja, precis. Då behövde laget som vi mötte ta poäng och vi behövde ta poäng. Serien vände. Så vad gjorde de? Vi gav dem tre poäng och de gav oss tre poäng, så var båda nöjda. Det blev 3-0 till dem och 3-0 till oss. De som låg under oss i tabellen var såklart missnöjda.

Syftet med de riggade matcherna var alltså att få en viss sportslig påverkan snarare än att tjäna pengar, om man ska tolka Sundgrens beskrivning.

Själv poängterar Sundgren att han inte hade någon som helst inblandning i fixandet av resultat. Men faktumet att han hamnade mitt i det i Volos har satt spår i 34-åringen.

– Jag hade ingen delaktighet i det, men när man satt i omklädningsrummet och sög i sig att det kan vara så i en högstaliga som är rankad väldigt högt. Då skämdes man. Man kände att man inte ville vara med om det. Det är vidrigt, säger Sundgren i podcasten.

Vad sa de andra spelarna?

– Grekerna tror jag är så vana vid det att de rycker på axlarna. De gör som de är tillsagda, helt enkelt.

Var man rädd när man var en del av det, att man kanske inte gick ut i grekiska tidningar och berättade om det?

– Vi är utlänningar. Vi vet inte vad som skrivs i media och har inte samma koll. Sedan har Grekland så många internationella spelare att det typ bara är två-tre greker som vet om detta. Men eftersom vi hade alla genomgångar på engelska så fick vi reda på det.

Så du visste att “han kommer bli nedriven och få en straff” och så såg du det hända?

– Ja, det var surrealistiskt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det slutade med att jag fick ångestattacker. När jag väl vände hem till Degerfors och landade i Sverige fick jag åka till sjukhus första dagen. Jag hade en sådan klump i magen och jag fick ångestattack på riktigt.

Om det här nu kommer ut och grekiska ligan och sådant skulle vända sig till dig, vad skulle du säga då?

– Jag skulle bara säga sanningen, det finns inget att sticka under stolen med. Jag tror att folk redan vet.

För det här förstör ju fotbollen.

– Ja, det är hemskt. Fotbollen som man har spelat sedan man var barn. Som jag sa märkte jag inte av det någonting Aris. Även fast vissa saker var så: “Varför sköt han ut den till hörna igen? Den kan du rensa till inkast. På träningarna rensar du den till inkast varenda gång, men nu plötsligt gav du motståndarna 2-3 hörnor i rad”. Det var lite suspekt på så sätt, men där hade man ingen fakta.

Sundgren, som vände hem till Sverige och Degerfors i somras, fortsätter:

– I Volos var det öppen ridå. De sa inte till oss att “idag ska ni förlora med 3-0”. Men vi fick till och med höra från bortalagets supportrar när vi satt och drack kaffe att “är det 3-0 idag eller?” Då kollade vi på varandra och bara “jaha, ja det är väl det då” – sedan blev det 3-0.

Men det var ändå så att vid vissa tillfällen kom presidenten in och sa att “idag är det detta som gäller”?

– Vi vet ju att det är presidentens beslut, men det kom via några som var under honom. De visste man inte riktigt vilka det var. De hade inga roller i klubben, utan de var väl mer vänner till honom.

Om man kollar tillbaka från den grekiska nedflyttningsserien från i våras så tog Volos emot Panserraikos hemma och vann med 3-0 följt av i omgången efter förlora mot samma lag borta med 0-3. Daniel Sundgren spelade 71 minuter i den första matchen och var den som fälldes när Volos fick straff som ledde till 1-0. I returen satt Sundgren på bänken men fick hoppa in efter 33 minuter på grund av skada på en lagkamrat och då hade en annan lagkamrat redan blivit utvisad.

I sluttabellen klarade sig Panserraikos kvar med en poäng tillgodo och Volos med tre poäng. Bägge lagen spelar i den grekiska högstaligan och Volos är fyra och Panserraikos är tolva.

Volos FC är en sammanslagning av två klubbar sedan 2017, varav den ena varit involverad i matchfixning tidigare. Sommaren 2011 straffade det grekiska förbundet klubben med ett poängavdrag på tio poäng för matchfixning och Uefa stängde av klubben från spel i Europa League, som man kvalat in till, i tre år.