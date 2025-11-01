Ο Βασίλης Σκουντής «δίκασε» το Χατζηνικολάου για τον Μπέο-«Άτυχη στιγμή στην σπουδαία καριέρα του»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τη δική του τοποθέτηση για τα τεκταινόμενα στην πολιτική σκηνή της χώρας έκανε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης.

«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από μία κυβερνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει απο την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νεες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο… Ποιοι κυβερνάνε; Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο», δήλωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την αντίθεσή του μαζί τους. «Όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς… Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί; Ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Πήγα προχθές στη λαϊκή, 9 ευρώ οι γίγαντες. Αν πέσει ο Μητσοτάκης θα πέσει από την ακρίβεια. Όλοι οι άλλοι είναι ανεπάγγελτοι. Αν τους πετάξεις σε πηγάδι με φίδια, τα φίδια δεν τους τρώνε. Με τι προσόντα θα κυβερνήσουν»;

Μιλώντας για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο δήμαρχος του Βόλου τον χαρακτήρισε «αστεία υπόθεση». «Ο κόσμος κλίνει εκεί γιατί είναι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Μητσοτάκης έχει κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και είναι δυσαρεστημένος».

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πώς «είναι έξυπνη, δραστήρια, νέα γυναίκα που έχει να προσφέρει, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς εκεί. Θέλει χρόνο, συνεργάτες και στηρίγματα».

Ο δήμαρχος του Βόλου μίλησε και για τον Ανώνη Σαμαρά λέγοντας ότι «δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα». «Θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα για το καλό της πατρίδας», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πατρίδα χρειάζεται κυβέρνηση, γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ιδανικότερος αυτή τη στιγμή γιατί είναι ηγέτης. Όταν διοικείς δεν υπάρχει πολυφωνία».

Ο Αχιλλέας Μπέος στάθηκε και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει δικό του κόμμα. «Έχω δηλωσει επανειλημμένως, δεν ενδιαφερομαι για την κεντρική εξουσία, δεν πουλάω τους πολίτες και τους συνανθρώπους μου. Τους τιμώ, ποτέ δεν θα το κάνω». Τέλος, για όσους θεωρούν ότι αντιγράφει τον Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν το κάνει γιατί είναι «αυθόρμητος».

Απάντηση Μπέου σε Χατζηνικολάου για Τετέι

Στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ο Ανδρέας Τετέι βρέθηκε στη ΓΑΔΑ προκειμένου να καταθέσει, κατόπιν αυτεπάγγελτων ενεργειών του Τμήματος Ρατσιστικής Βίας. Ο νεαρός επιθετικός της Κηφισιάς είχε καταγγείλει μετά τη λήξη του αγώνα της Κυριακής 11/02 με τον Βόλο, ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από κάποιον στον πάγκο του Βόλου, ενώ με τη σειρά της η Κηφισιά έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ο Αχιλλέας Μπέος να αποκαλεί «μαϊμού», τον αφρικανό Τετέι.

Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε σχετικά στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Με τον Τετέι, μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο. Τον παρασύρανε, ήταν στημένο. Είχαν βάλει παρακάμερα, γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου και ήθελαν να πάρουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Δεν έγινε όπως τα παρουσιάζουν. Εγώ ήμουν στον πάγκο, έχει πέσει ο Τετέι που είναι ένα τεράστιο ταλέντο και ο φίλος μου ο Γιοβάνοβιτς τον αδικεί που δεν τον έχει καλέσει ακόμα στην Εθνική Ελλάδας. Πέφτει λοιπόν ο Τετέι και λέω εγώ στον διαιτητή «σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ. Όπως πέφτει η μαϊμού». Και το πήραν και το έκαναν αλλιώς. Βέβαια έχουμε δικαστήριο τότε με στοιχεία, όχι όπως έλεγε το σύστημα.

Όσον αφορά το χρώμα, έχω δεκάδες υπαλλήλους και δεκάδες ποδοσφαιριστές μαύρους. Και σε μικρή ηλικία έχω πάει και με μαύρες σεξουαλικά, για να καταλάβει ο κόσμος πως όλα αυτά είναι αηδίες. Βέβαια ήταν Θεές όχι απλή έγχρωμη. Είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που σας λέω;»!

Το σχόλιο-μαχαιριά του Βασίλη Σκουντή

Η συνέντευξη πάντως προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και σχολιάστηκε από πολλούς. Ανάμεσά τους και ο Βασίλης Σκουντής που έγραψε: Με όλο μου τον ειλικρινώς ειλικρινή και ανυποκρίτως ανυπόκριτο σεβασμό και τα φίλια αισθήματα που τρέφω προς το πρόσωπο του, νομίζω ότι (όπως συμβαίνει σε όλους όσοι εκτιθέμεθα δημοσίως) χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου είχε μια ατυχή στιγμή στη σπουδαία καριέρα του… Όχι επειδή κάλεσε τον πολύ Αχιλλέα Μπέο -όλοι όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, διάβολε, αποζητούμε τους δημοφιλείς και ακριβοθώρητους καλεσμένους και εκείνους που ακόμη κι αν εμφανιστούν να χασμουριούνται ή να… ρεύονται (sic), θα εκτοξεύσουν τους δείκτες τηλεθέασης… Αλλά επειδή τού έδωσε άπλετο γήπεδο για να εξοκείλει και ανέχτηκε τις προσβλητικές αναφορές του…

