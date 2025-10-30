Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Μονακό έφυγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ, επικρατώντας του Ολυμπιακού 92-97. Μετά την αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Euroleague, ο προπονητής των Μονεγάσκων, Βασίλης Σπανούλης, βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου και -μεταξύ άλλων- ρωτήθηκε για το μέλλον του στην Εθνική μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής μπάσκετ στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, στα παιχνίδια με τη Ρουμανία (27.11.2025, εντός) και την Πορτογαλία (30.11.2025, εκτός) ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

«Θα το μάθετε σύντομα», απάντησε χαμογελώντας ο Σπανούλης, ο οποίος οδήγησε την Εθνική μπάσκετ στο χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, το πρώτο μετά από 16 χρόνια.

Όπως αναφέρεται, το πρόβλημα που υπήρχε σχετικά με την άδεια που θα έδινε η Μονακό στον Έλληνα κόουτς -για να συνεχίσει στην Εθνική- ξεπεράστηκε και ο Βασίλης Σπανούλης θα βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας στα «παράθυρα», με στόχο την πρόκριση της ομάδας στο Παγκόσμιο του Κατάρ (2027).