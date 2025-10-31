Οι καταγγελίες Παναγόπουλου για συνιδιοκτησία τριών ομάδων στο Δ.Σ. της SL2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Καταγγελία κατέθεσε ο γνωστός νομικός Γιώργος Παναγόπουλος προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), κάνοντας λόγο για σοβαρές παραβάσεις πολυϊδιοκτησίας, υποκρυπτόμενης ιδιοκτησίας, ξεπλύματος χρήματος και στημένων αγώνων που, όπως υποστηρίζει, αφορούν τρεις ΠΑΕ του πρωταθλήματος της SL2, την Ηλιούπολη, την Καβάλα και το Αιγάλεω, ζητώντας την ανάκληση των πιστοποιητικών συμμετοχής αυτών των ομάδων.

Η καταγγελία αυτή θα συζητηθεί σε Δ.Σ. της Super League 2 την ερχόμενη Τρίτη (4/11). Η διοργανώτρια, ως είθισται, σκοπεύει να προστατεύσει τα μέλη της και στο συμβούλιο θα αποφασιστεί πώς θα αντιδράσει, ενώ θα προχωρήσει στην εκλογή Α’ και Β’ αντιπροέδρου.

Η ανακοίνωση: «Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 (στα γραφεία της Ένωσης-Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα-4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων

2.Εκλογή Α’ & Β’ Αντιπροέδρου

3.Καταγγελίες Δικηγόρου Γεωργίου Παναγόπουλου στην Ε.Ε.Α.

4.Διάφορα Θέματα

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΗ: Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. προσέρχεται ΜΟΝΟ ο νόμιμος

εκπρόσωπος κάθε ομάδας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Δ.Σ.»