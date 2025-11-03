Οκτώ μετάλλια σε διεθνές τουρνουά πάλης για τον Ταξιάρχη Βόλου (pics)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε διεθνές τουρνουά πάλης στα Μετέωρα συμμετείχε ο Α.Σ. Ταξιάρχης Βόλου, που κατέκτησε οκτώ μετάλλια.

Ο βολιώτικος σύλλογος αναφέρει: «Μια δυνατή παρουσία της ομάδας μας στο διεθνές τουρνουά Meteora Wrestling Academy στα Τρίκαλα!

Συμμετείχαμε με 12 αθλητές στις κατηγορίες U15, U17 και U20 στην ελευθέρα και στη γυναικεία πάλη και επιστρέψαμε με 8 μετάλλια -1 χρυσό, 3 ασημένια και 4 χάλκινα!

Τα παιδιά μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με μερικούς να αγωνίζονται για πρώτη φορά στην ελευθέρα πάλη!

Είμαστε υπερήφανοι για όλους για τη διάθεση, το πάθος και την αθλητική τους στάση μέσα και έξω από το ταπί».