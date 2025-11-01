Οργή από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό: μπήκε καθυστερημένα και χωρίς έλεγχο εισιτηρίων

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε σχεδόν 2.000 κόσμος στο Πανθεσσαλικό, σύμφωνα με μαρτυρίες εξοργισμένων φιλάθλων στο magnesiasports.
Οι φίλαθλοι αναφέρουν ότι για άγνωστο λόγο είχαν μπλοκάρει τον κόσμο στην αρχή της 2ης πεζογέφυρας, με συνέπεια να υπάρχει συνωστισμός και οι φίλαθλοι να περιμένουν τουλάχιστον 50 λεπτά να μπουν στο γήπεδο στις 18.05, αφού δηλαδή είχε αρχίσει το παιχνίδι.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η είσοδος των φιλάθλων έγινε χωρίς να πραγματοποιηθεί κανείς έλεγχος εισιτηρίων. Μπάτε σκύλοι αλέστε δηλαδή σε ένα ματς Σούπερ Λιγκ.
