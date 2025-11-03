Όταν ο Αχιλλέας Μπέος δήλωνε ότι δεν έχει στήσει ποτέ ματς (video)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Αχιλλέας Μπέος, ισχυρός άνδρας του ΝΠΣ Βόλος, βρίσκεται πάλι για αρνητικούς λόγους στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αιτία είναι ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΝΠΣ Βόλος, ο Σουηδός Ντάνιελ Σούντγκρεν, δήλωσε σε μέσο της πατρίδας του ότι τα δύο ματς της πρώην ομάδας του με τον Πανσερραϊκό στα πλέι άουτ της σεζόν 2024-25 ήταν στημένα, ενώ ερωτηθείς ποιος τους είπε ότι τα παιχνίδια είναι προσχεδιασμένα ανέφερε ο προέδρος και ο προπονητής.

Πάντως, στην περσινή του συνέντευξη στην εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε ότι δεν έχει στήσει ποτέ παιχνίδι, απλώς είχε αναφέρει ότι μπορεί ένας πρόεδρος να πει στον προπονητή να βάλει 3-4 νεαρούς, για να τους δώσει την ευκαιρία, και να βγάλει από την ενδεκάδα κάποιους από τους καλύτερους παίκτες. Συμπλήρωσε δε ότι έχουν εξαφανιστεί οι παράγοντες που θα πάνε να πουν σε παίκτες της ομάδας τους να καθίσουν να χάσουν.