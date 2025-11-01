ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος: «Μέχρι 5.500 τα εισιτήρια που θα πωληθούν με Παναθηναϊκό»

Ανακοίνωση για τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν πουληθεί για τον σημερινό (1/11) αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό εξέδωσε η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος.
Αναλυτικά: «Για τη σωστή ενημέρωση και για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραπληροφόρηση ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί 4850 εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος-Παναθηναϊκός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα εισιτήρια που θα διατεθούν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5.500.
Υπενθυμίζεται ότι η πώληση εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος θα γίνεται μέχρι τις 2.00 μ.μ., ενώ από την ticketmaster τα εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται μέχρι τις 3.30 μ.μ.».
