ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος: «Σούντγκρεν, ντροπή σου, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

Η πρώτη αντίδραση της κυανέρυθρης ΠΑΕ

H ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση για την καταγγελία του Ντάνιελ Σούντγκρεν πως τα δύο ματς των περσινών πλέι άουτ με τον Πανσερραϊκό ήταν στημένα.

Σ’ αυτήν αναφέρει ότι έχει ήδη κάνει μήνυση στον ποδοσφαιριστή και παραθέτει την παροιμία «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», κλείνοντας με την αγγλική φράση «Sundgren shame on you» (σ.σ. Σούντγκρεν, ντροπή σου).

Αναλυτικά: «Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».