Παίζει δυνατά το όνομα του Μπράτσου για τον πάγκο του Ηρακλή

Στον Ηρακλή κινούνται ήδη για την επόμενη ημέρα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σπανό, αναζητώντας τον προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας με στόχο την επίτευξη του στόχου της ανόδου στη Super League.
Στόχος των «κυανολεύκων» είναι η επιλογή ενός προσώπου με γνώση της κατηγορίας και ικανότητα να προσαρμοστεί άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, ένα από τα ονόματα που παίζουν δυνατά για την επόμενη μέρα του Ηρακλή είναι ο Βολιώτης Κώστας Μπράτσος με θητεία σε ΝΠΣ Βόλος και Κηφισιά στη Σούπερ Λιγκ, την Καλλιθέα στη Σούπερ Λιγκ 2 και την Όουλου στη Φινλανδία.
Το ρεπορτάζ του athletiko.gr το προχωρά λίγο παραπάνω και τονίζει ότι ο Κώστας Μπράτσος είναι ο εκλεκτός του Μονεμβασιώτη και πιθανότατα τη Δευτέρα (3/11) να επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
