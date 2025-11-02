Παίζει δυνατά το όνομα του Μπράτσου για τον πάγκο του Ηρακλή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στον Ηρακλή κινούνται ήδη για την επόμενη ημέρα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σπανό, αναζητώντας τον προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας με στόχο την επίτευξη του στόχου της ανόδου στη Super League.

Στόχος των «κυανολεύκων» είναι η επιλογή ενός προσώπου με γνώση της κατηγορίας και ικανότητα να προσαρμοστεί άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου.