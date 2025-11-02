Παραμένει στην κορυφή η Βέροια, ισόβαθμος με την ΑΕ Αλεξάνδρειας ο Σαρακηνός (αποτελέσματα+βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά την 7η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της Γ' Εθνικής

Η Βέροια παραμένει στην κορυφή του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, επικρατώντας στην ΄δρα του Εθνικού Ν. Κεραμιδίου, ενώ δεύτερος πλέον είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς, παίρνοντας τη νίκη στην έδρα της ΑΕ Ευόσμου.

Ο Πιερικός με τη νίκη του επί του Ερμή Εξοχής κατάφερε να περάσει τον Σαρακηνό, με το βολιώτικο σύνολο πλέον να ισοβαθμεί με την ΑΕ Αλεξάνδρειας που νίκησε τους Ακρίτες Συκεών.

Συνολικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Εορδαϊκός-Αστέρας Καρδίτσας 1-1

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-Βέροια 0-2

ΑΕ Ευόσμου-Απόλλων Καλαμαριάς 0-2

Πιερικός-Ερμής Εξοχής 1-0

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Ακρίτες Συκεών 3-0

Κοζάνη-Σαρακηνός 1-1

Η βαθμολογία: Βέροια 17, Απόλλων Καλαμαριάς 14, Ερμής Εξοχής 13, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 11, Εορδαϊκός 11, Κοζάνη 10, Αστέρας Καρδίτσας 9, Πιερικός 9, Σαρακηνός 8, ΑΕ Αλεξάνδρειας 8, Ακρίτες Συκεών 2, ΑΕ Ευόσμου 2.

Η 8η αγωνιστική

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Εορδαϊκός

Αστέρας Καρδίτσας-ΑΕ Ευόσμου

Βέροια-Πιερικός

Απόλλων Καλαμαριάς-ΑΕ Αλεξάνδρειας

Ερμής Εξοχής-Κοζάνη

Ακρίτες Συκεών-Σαρακηνός