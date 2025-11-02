Παρών στη διοργάνωση «Τρέχω για τη Φλόγα» και στην παρέλαση ο Αετός Αγριάς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η γιορτινή αθλητική βόλτα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα «Τρέχω για την φλόγα», που περιλάμβανε μια διαδρομή με απόσταση περίπου δύο χιλιόμετρα στην παραλία του Βόλου.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Πολεμικών Τεχνών Αγριάς Βόλου “ο Αετός” έλαβε μέρος σε αυτή τη φιλανθρωπική δράση συμβάλλοντας στο έργο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια η «Φλόγα» Μαγνησίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Βόλου, τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και με την υποστήριξη του Κένταυρου Βόλου και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.

«Όσο έχουμε τη δυνατότητα θα πρέπει να συμβάλουμε στην επίτευξη παρόμοιων ενεργειών που αποσκοπούν σε μια καλύτερη κοινωνία, σε έναν καλύτερο κόσμο», αναφέρει ο σύλλογος της Αγριάς, ο οποίος έδωσε το παρών στην παρέλαση της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου στην Αγριά.

Μ’ αυτόν τον τρόπο οι αθλητές του τίμησαν το «ΟΧΙ» της Ελλάδας στους Ιταλούς, παρελαύνοντας περήφανα κρατώντας την ελληνική σημαία, ενώ την παράσταση έκλεψαν οι αθλητές του προσχολικού τμήματος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου και οι εκπαιδευτές του Άστλι Αλεξάντερ και Διονυσία ευχαριστούν όλα τα παιδιά, μικρούς και μεγάλους, για την παρουσία τους καθώς και όλους τους γονείς για την τόσο μεγάλη στήριξη που δείχνουν. «Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας. «Τιμή στους Ήρωες!», τονίζει ο Αετός Αγριάς.