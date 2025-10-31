Πέντε νίκες σε έξι ματς έχει η Νίκη με Νέστο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ξανά ματς μεταξύ των δύο ομάδων μετά από 31 χρόνια

Μικρή είναι η προϊστορία της Νίκης με τον Νέστο Χρυσούπολης, τον οποίον οι κυανόλευκοι του Βόλου συναντούν ξανά μετά από 31 χρόνια και 5 μήνες.

Η βολιώτικη ομάδα έχει καταγράψει σε έξι αναμετρήσεις του παρελθόντος πέντε νίκες και μία ήττα με 3-0 στη μοναδική φορά που έγινε ματς με γηπεδούχο τον Νέστο για τη Β’ Εθνική τον μακρινό Ιούνιο του 1974. Τις άλλες δύο φορές που η Νίκη ήταν φιλοξενούμενη του Νέστου ήταν για τη Γ’ Εθνική και κέρδισε και τις δύο, ενώ έχει και το 3Χ3 στην έδρα της.

Πιο συγκεκριμένα οι αγώνες της Νίκης με τον Νέστο είναι:

17/10/73 (Β’) Νίκη-Νέστος 3-0

12/06/74 (Β’) Νέστος-Νίκη 3-0

20/09/87 (Γ’) Νέστος-Νίκη 2-3

31/01/88 (Γ’) Νίκη-Νέστος 1-0

16/01/94 (Γ’) Νίκη-Νέστος 1-0

29/05/94 (Γ’) Νέστος-Νίκη 1-2