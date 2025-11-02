Πέρασε από τα Γρεβενά η Ανόρθωση, 91-88 επί του Πρωτέα

Κάνοντας ένα συνολικά καλό παιχνίδι και αντέχοντας στην πίεση στο τέλος, η Ανόρθωση Βόλου πήρε την εκτός έδρας νίκη στα Γρεβενά, επί του τοπικού Πρωτέα με 91-88 και συνεχίζει με ανάλογη δυναμική στο πρωτάθλημα της NL2.
Aν και το παιχνίδι στα δύο πρώτα δεκάλεπτα σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένο, στη συνέχεια η Ανόρθωση έφτασε να προηγείται ακόμη και με 14 πόντους, επιδεικνύοντας μάλιστα και επιθετικό πλουραλισμό, με τον Μισαηλίδη να ηγείται στο σκοράρισμα για μία ακόμη αγωνιστική, ενώ ο Παρασκευάς συγκέντρωσε 10+ ριμπάουντ. Βέβαια, στη συνέχεια, ο Πρωτέας εκμεταλλεύτηκε το κενό διάστημα της Ανόρθωσης στο τελευταίο πεντάλεπτο και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, χωρίς τελικά να κάνει τη ζημιά στους Βολιώτες.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-42, 64-70, 88-91
Πρωτέας Γρεβενών (Μιχαηλίδης): Μοιραλιώτης 9 (1), Δημάκας 12 (2), Τσιγγενόπουλος 7, Σαλταρίκος 3, Ντινάκης 5 (1), Πιζανιάς 12, Κρίπσι 17, Τζόκας 17(2), Κόττας, Χρυσανθόπουλος 3, Ασλανίδης 3 (1).
Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Μισαηλίδης 30 (4), Παπαδόπουλος 13 (1), Παρασκευάς 9, Τερζόπουλος 8 (2), Σιμάκης 10 (1), Καραγιαννίδης, Στύλας 12 (2), Φιλίππου 9.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Σύλλας Αιδηψού-Πάνθηρες Κατερίνης 116-67
ΓΣ Αμπελώνα-Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 79-65
Πρωτέας Γρεβενών-Ανόρθωση Βόλου 88-91
Διόσκουροι Κοζάνης-Φίλιππος Βέροιας 73-66
Ρεπό: Αριστοτέλης Φλώρινας, Αναγέννηση Καρδίτσας
Η βαθμολογία
1. Ανόρθωση Βόλου 9
2. Σύλλας Αιδηψού 7
3. Πρωτέας Γρεβενών 7
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 6
5. Αμπελώνας 6
6. Αριστοτέλης Φλώρινας 6
7. Διόσκουροι Κοζάνης 6
8. Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 5
9. Φίλιππος Βέροιας 4
10. Πάνθηρες Κατερίνης 4
* Πάνθηρες Κατερίνης, Διόσκουροι Κοζάνης, Αριστοτέλης Φλώρινας, Σύλλας Αιδηψού, Αμπελώνας, Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών έκαναν το πρώτο ρεπό τους, ενώ Αναγέννηση Καρδίτσας, Φίλιππος Βέροιας και το δεύτερο.
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 9/11)
Πρωτέας Γρεβενών-Διόσκουροι Κοζάνης
Αριστοτέλης Φλώρινας-ΓΣ Αμπελώνα
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Σύλλας Αιδηψού
Αναγέννηση Καρδίτσας-Φίλιππος Βέροιας
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου, Πάνθηρες Κατερίνης