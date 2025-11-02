Πέρασε από τα Γρεβενά η Ανόρθωση, 91-88 επί του Πρωτέα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την 5η αγωνιστική της NL2

Κάνοντας ένα συνολικά καλό παιχνίδι και αντέχοντας στην πίεση στο τέλος, η Ανόρθωση Βόλου πήρε την εκτός έδρας νίκη στα Γρεβενά, επί του τοπικού Πρωτέα με 91-88 και συνεχίζει με ανάλογη δυναμική στο πρωτάθλημα της NL2.

Aν και το παιχνίδι στα δύο πρώτα δεκάλεπτα σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένο, στη συνέχεια η Ανόρθωση έφτασε να προηγείται ακόμη και με 14 πόντους, επιδεικνύοντας μάλιστα και επιθετικό πλουραλισμό, με τον Μισαηλίδη να ηγείται στο σκοράρισμα για μία ακόμη αγωνιστική, ενώ ο Παρασκευάς συγκέντρωσε 10+ ριμπάουντ. Βέβαια, στη συνέχεια, ο Πρωτέας εκμεταλλεύτηκε το κενό διάστημα της Ανόρθωσης στο τελευταίο πεντάλεπτο και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, χωρίς τελικά να κάνει τη ζημιά στους Βολιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-42, 64-70, 88-91

Πρωτέας Γρεβενών (Μιχαηλίδης): Μοιραλιώτης 9 (1), Δημάκας 12 (2), Τσιγγενόπουλος 7, Σαλταρίκος 3, Ντινάκης 5 (1), Πιζανιάς 12, Κρίπσι 17, Τζόκας 17(2), Κόττας, Χρυσανθόπουλος 3, Ασλανίδης 3 (1).

Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Μισαηλίδης 30 (4), Παπαδόπουλος 13 (1), Παρασκευάς 9, Τερζόπουλος 8 (2), Σιμάκης 10 (1), Καραγιαννίδης, Στύλας 12 (2), Φιλίππου 9.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σύλλας Αιδηψού-Πάνθηρες Κατερίνης 116-67

ΓΣ Αμπελώνα-Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 79-65

Πρωτέας Γρεβενών-Ανόρθωση Βόλου 88-91

Διόσκουροι Κοζάνης-Φίλιππος Βέροιας 73-66

Ρεπό: Αριστοτέλης Φλώρινας, Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία

1. Ανόρθωση Βόλου 9

2. Σύλλας Αιδηψού 7

3. Πρωτέας Γρεβενών 7

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

5. Αμπελώνας 6

6. Αριστοτέλης Φλώρινας 6

7. Διόσκουροι Κοζάνης 6

8. Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών 5

9. Φίλιππος Βέροιας 4

10. Πάνθηρες Κατερίνης 4

* Πάνθηρες Κατερίνης, Διόσκουροι Κοζάνης, Αριστοτέλης Φλώρινας, Σύλλας Αιδηψού, Αμπελώνας, Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών έκαναν το πρώτο ρεπό τους, ενώ Αναγέννηση Καρδίτσας, Φίλιππος Βέροιας και το δεύτερο.

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 9/11)

Πρωτέας Γρεβενών-Διόσκουροι Κοζάνης

Αριστοτέλης Φλώρινας-ΓΣ Αμπελώνα

Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Σύλλας Αιδηψού

Αναγέννηση Καρδίτσας-Φίλιππος Βέροιας

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου, Πάνθηρες Κατερίνης