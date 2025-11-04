Πέθανε ο παλιός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου, Ντράγκαν Σιμεούνοβιτς

Σήμερα Τρίτη (4/11) πέθανε και άλλος ένας παίκτης που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό Βόλου της Α’ Εθνικής το 1988-89, με την ερυθρόλευκη οικογένεια να βιώνει διπλό πένθος μέσα σε λίγες ώρες μετά την απώλεια του Βασίλη Σκούρα.
Συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή στα 71 του ο παλιός τερματοφύλακας Ντράγκαν Σιμεούνοβιτς, ο οποίος είχε παίξει και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσω του facebook ο συμπαίκτης του, Βασίλης Τραιανόπουλος.
