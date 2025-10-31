Πολυτιμότερος παίκτης ο Τζόνσον της Νίκης στην 5η αγωνιστική της  Elite League

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με το νταμπλ νταμπλ στο διπλό με το Αιγάλεω

Ο Τάιλερ Τζόνσον αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην πέμπτη αγωνιστική της Elite League.

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ της Νίκης Βόλου είχε στο 79-92 επί του Αιγάλεω (79-92) είχε 18 πόντους με 6/7 βολές, 6/9 δίποντα δίποντα και 0/1 τρίποντο, καθώς επίσης 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ σε 31:14. Έτσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Θωμάς Ζορμπάς κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος σέντερ στη νίκη του Ψυχικού επί των Τρικάλων Basket (58-107) συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 17 πόντους με 5/6 βολές και 6/9 δίποντα, μαζί με 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ σε 19:16.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου): 18 πόντοι-12 ριμπάουντ

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη): 14 πόντοι-11 ριμπάουντ

Κάλεμπ Σκοτ (Παπάγου): 18 πόντοι-10 ριμπάουντ

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό): 16 πόντοι-11 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Τζάρετ Άντερτον (Παπάγου) 120

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 111

Κουίνσι Άντερσον (Βίκος Ιωαννίνων) 102

Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 98

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας) 93

Ριμπάουντ

ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Α.Ο. Τρίκαλα) 45

Κουίνσι Άντερσον (Βίκος Ιωαννίνων) 43

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 42

Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 40

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 40

Ασίστ

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 37

Ορφέας Στασινός (Λαύριο) 36

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Παπάγου) 35

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 33

Ζακ Μπράιαντ (ΑΓΕ Χαλκίδος) 27

Κλεψίματα

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 16

Κέβον Βόιλς (Αιγάλεω) 14

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Βίκος Ιωαννίνων) 13

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 13

Κωνσταντίνος Ευστρατίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 12

Κοψίματα

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 10

Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 10

Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 6

Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 6

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας) 6

Οικονομία

Τζάρετ Άντερτον (Παπάγου) 121

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας) 109

Κουίνσι Άντερσον (Βίκος Ιωαννίνων) 107

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 104

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 101