Πραγματοποιήθηκε στον Βόλο το Shidokan Triathlon hellas winter seminar (pics)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Κυριακή 26-10-2025 πραγματοποιήθηκε το Shidokan Triathlon hellas winter seminar-triathlon cup στο κλειστό γυμναστήριο Βάκης Παρασκευόπουλος στον Βόλο.

Παραβρέθηκαν σύλλογοι μέλη του ελληνικού Shidokan με ομάδες αθλητών και τους προπονητές τους.

Α.Σ. Βόλου Πήγασος Shihan Κατσούρας Δημήτριος

Α.Σ. Πολεμικών τεχνών Αλμυρού Shihan Τελκής Κων/νος

Α.Σ. Αθλοτέχνης Βόλου Shihan Βογιατζής Αντώνιος

Α.Σ. Samurai Τρικάλων Sensei Νταϊλιάνης Αχιλλέας Sensei Δράκου Αικατερίνη

Α.Σ. Shidokan Αθήνας Sensei Μπατζόγλου Μιχάλης

Α.Σ. Μονομάχοι Φαρσάλων Sensei Αρσενοπουλος Σωτήριος Senpai Αρσενοπούλου Αγγελίνα

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο εκπρόσωπος του Shidokan στην Ελλάδα shihan Λήο Κατσούρας με βοηθούς τους shihan Kατσούρα Δημήτριο και sensei Φουφίκο Φίλιππο.

Αθλητές όλων των ηλικιών και βαθμίδων συμμετείχαν στο σεμινάριο εκτελώντας το πρόγραμμα του εισηγητή με διάθεση και πειθαρχημένη απόδοση. Αναπτύχθηκαν και επεξηγήθηκαν τεχνικές και τακτικές των τεχνοτροπιών του SHIDOKAN TRIATHLON. Όλοι οι αθλητές απέδωσαν σε πρακτική εφαρμογή, μέσω του kumite, όσα διδάχθηκαν. Διεξήχθη επίσης στο τέλος του σεμιναρίου το SHIDOKAN TRIATHLON CUP.

Το σώμα διαιτητών με την υπεύθυνη Διαιτησίας shihan Αϊστρατή Γεωργία επιμελήθηκε τη διεξαγωγή και αγωνιστική παρουσίαση του Shidokan Triathlon με απόλυτη ασφάλεια, προάγοντας την τεχνική ποιότητα και την άψογη διαχείριση των κανονισμών. Διαιτητές ήταν οι Sensei Νταμκαρέλου Δέσποινα, Sensei Φουφίκος Φίλιππος, Sensei Κερασιώτης Αθανάσιος, Senpai Σίσκος Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε η απονομή των ιαπωνικών διπλωμάτων και Μαύρων Ζωνών 1,2,3 Dan μετά τις επιτυχείς εξετάσεις του Ιουνίου.

Απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στα μέλη του Δ.Σ. του Α.Σ. Βόλου Πήγασος, την πρόεδρο Νταμκαρέλου Δέσποινα και τον ταμία Τόπα Απόστολο, στον Ολυμπιονίκη κωπηλασίας και αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Γάτο Σπύρο, σε όλους τους παρευρισκομένους προπονητές και σε όλους τους αθλητές δίπλωμα και μετάλλιο.

Απονομή πλακέτας έγινε στον γιατρό της διοργάνωσης, Dr Καραγιάννη Δημήτριο, ο οποίος είναι Senpai 2 dan Shidokan και στην ΕΠΟΜΕΑ (ομάδα πρώτων βοηθειών).

Ο Α.Σ. Βόλου Πήγασος και το shidokan Triathlon Hellas ευχαριστούν τον αντιδήμαρχο, Βλιώρα Γεώργιο, για την αρωγή του στις αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις.