Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του – Πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση της Premier»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Μπράιτον αντιμετώπισε την Άρσεναλ στο Λονδίνο για το Carabao Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0, με τους Κωστούλα και Τζίμα να ξεκινούν το παιχνίδι ως βασικοί στην ενδεκάδα των «γλάρων».

Ο προπονητής την Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτσελερ, μίλησε για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Κωστούλα στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, τονίζοντας ότι τον έκανε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης και ξεκαθαρίζοντας όμως ότι είναι χαρούμενος με εκείνον και προσθέτοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί απόλυτα στην ένταση της Premier League.

«Έπαιξε πολύ καλά. Έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης, για αυτό τον βγάλαμε. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του. Τρέχει πολύ. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση της Premier League, πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και για αυτό πρέπει να του δώσουμε χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.