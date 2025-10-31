Προσωρινή αποδείχτηκε η αποχώρηση του Γαβριηλίδη από την Καβάλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επανέρχονται σταδιακά η… κανονικότητα και η ηρεμία στην Καβάλα, μετά τις διοικητικές ανακατατάξεις.

Ήδη η πρόσληψη του γενικού αρχηγού Στέλιου Κατρακυλάκη και η κορύφωση των προσπαθειών του Ανδρέα Σκλαρή για να φέρει ξανά στον ΑΟΚ τον Γιάννη Τάτση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο πρόεδρος των «Αργοναυτών» αναμένεται να συναντηθεί στην Ήπειρο με τον Γιαννιώτη τεχνικό μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο του ματς της Καβάλας με τον ΠΑΣ Γιάννινα και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, με τους «γαλάζιους» να είναι αισιόδοξοι ότι θα τον πείσουν. Το κλίμα έχει αλλάξει και στον κόσμο, ενώ μετά τον Βασίλη Κατσουλίδη επιστρέφει κανονικά όπως αναμενόταν και ο Βασίλης Γαβριηλίδης, που πριν λίγες μέρες έκανε δήλωση αποχώρησης για… επαγγελματικούς λόγους.

Ο έμπειρος Καβαλιώτης μέσος, «ψυχή», αρχηγός και «σημαία» του ΑΟΚ, γύρισε από σήμερα Παρασκευή (31/10) ξανά στην ομάδα, παίρνοντας μέρος στην προπόνηση μετά από σχεδόν μια εβδομάδα, με την αποχώρησή του να αποδεικνύεται εντέλει πολύ προσωρινή.

Μια σημαντική είδηση για τη συνέχεια των Μακεδόνων.

πηγή:mononbala.gr