Προσωρινή αποδείχτηκε η αποχώρηση του Γαβριηλίδη από την Καβάλα

Επανέρχονται σταδιακά η… κανονικότητα και η ηρεμία στην Καβάλα, μετά τις διοικητικές ανακατατάξεις.
Ήδη η πρόσληψη του γενικού αρχηγού Στέλιου Κατρακυλάκη και η κορύφωση των προσπαθειών του Ανδρέα Σκλαρή για να φέρει ξανά στον ΑΟΚ τον Γιάννη Τάτση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ο έμπειρος Καβαλιώτης μέσος, «ψυχή», αρχηγός και «σημαία» του ΑΟΚ, γύρισε από σήμερα Παρασκευή (31/10) ξανά στην ομάδα, παίρνοντας μέρος στην προπόνηση μετά από σχεδόν μια εβδομάδα, με την αποχώρησή του να αποδεικνύεται εντέλει πολύ προσωρινή.
Μια σημαντική είδηση για τη συνέχεια των Μακεδόνων.
πηγή:mononbala.gr
