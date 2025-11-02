Πρώτη εντός έδρας νίκη της Μυκόνου μετά από… θρίλερ απέναντι στο Μαρούσι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Μύκονος είδε το Μαρούσι να επιστρέφει από το -18 αλλά τελικά με καλάθι του Τάιρι Άπλμπι 6’’ πριν το τέλος πήρε την πρώτη εντός έδρας νίκη της για την GBL (77-75) στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Οι «νεοφώτιστοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στα πρώτα 36’. Με επιμέρους σκορ 9-3 με δύο καλάθια του Βασίλη Καββαδά και ένα τρίποντο του Ντέβιν Κάναντι, η Μύκονος μετέτρεψε το 66-54 του 31’ σε 75-57 με 4’ και 38’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ενώ ο νικητής φαινόταν να έχει κριθεί, το Μαρούσι με δύο καλάθια του Τζακόρι Γουίλιαμς, τρίποντο και μια βολή του Ντάριλ Μέικον, τρίποντο και καλάθι του Κάμερον Ρέινολντς πλησίασε στους 5 (75-70) με 2’ και 39’’ να απομένουν για την λήξη του ματς. Ο Γουίλιαμς με άλει ουπ μείωσε σους τρεις (75-72) και ο Μαξίμ Σαλάς με τρίποντο από την γωνία ισοφάρισε σε 75-75, 54’’ πριν το τέλος του αγώνα.

Ο Μέικον αστόχησε σε τρίποντο, ο Σάλας μετά το επιθετικό ριμπάουντ δεν τα κατάφερε, ούτε και εκείνος και ο Άπλιμπι στο τρανζίσιον σκόραρε το νικητήριο καλάθι των «νεοφώτιστων» (77-75) με 6’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Άπλμπι, που ήταν καθοριστικός για την επικράτηση της Μυκόνου, και ο Τζέρεμι Έβανς, ο οποίος σκόραρε 10 πόντους και πήρε 7 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που πήραν ένα παραπάνω επιθετικό ριμπάουντ από τους φιλοξενούμενους (13-12).

Ο Σάλας τελείωσε την αναμέτρηση για το Μαρούσι με νταμπλ νταμπλ, 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν 0/19 τρίποντα και στο δεύτερο 5/6, ενώ πέτυχαν 19 πόντους από λάθη του αντιπάλου έναντι 16 των «νεοφώτιστων».

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75.

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 12, Μουρ 6, Ρέι 13, Σιδηροηλίας 0, Έβανς 10, Καββαδάς 6, Σκουλίδας 5, Μάντζαρης 2, Χέσον (1), Κάναντι 10 (1), Ερμίδης, Γερομιχαλός 2.

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Μέικον 12 (2), Σάλας 19, Χατζηδάκης 2, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 4, Ρέινολντς 12 (2), Καρακώστας, Νικολαΐδης, Κινγκ , Γουίλιαμς 16, Γιαννόπουλος, Τουλιάτος.

Tα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Κολοσσός-Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας-ΑΣ Καρδίτσας 91-62

Ολυμπιακός-Ηρακλής 103-87

Μύκονος-Μαρούσι 77-75

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 10, ΑΕΚ 9, ΠΑΟΚ 9, Παναθηναϊκός 7, Προμηθέας 7, Κολοσσός 7, Περιστέρι 7, Μύκονος 6, ΑΣΚ 6, Άρης 6, Ηρακλής 6, Μαρούσι 5, Πανιώνιος 5.

Η 6η αγωνιστική:

Άρης-Μύκονος

Περιστέρι-Παναθηναϊκός

Πανιώνιος-Μαρούσι

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-ΑΣ Καρδίτσας

Κολοσσός-Προμηθέας