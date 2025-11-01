Πρώτη ήττα για ΑΕΚ, διπλό στο Αλεξάνδρειο για ΠΑΟΚ (βαθμολογία)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL επικράτησε με 79-66 της ΑΕΚ και την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα στο πρωτάθλημα.

Δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66.

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (1), Καρδένας 7, Βαν-Τούμπεργκεν 13 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 7, Ιτούνας, Μουράτος, Αμπερκρόμπι 10, Κακλαμανάκης 8, Χάρις 11 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 3, Φλιώνης 9, Μπάρτλεϊ 11 (2), Αρμς 2, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (2), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 5.

Κολοσσός-Πανιώνιος 78-76

Ο Κολοσσός πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη του επικρατώντας του Πανιωνίου με 78-76 χάρη σε καλάθι του Λίνου Χρυσικόπουλου στην εκπνοή.

Δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76

Κολοσσός (Χαβιέ Καράσκο): Κολοβέρος 11, Πετρόπουλος 3, Τέιλορ 13 (1), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 9, Γκούντγουιν 7, Καράμπελας 14 (2), Καμαριανός, Χρυσικόπουλος 12 (2), Καλαϊτζάκης 1, Κουρουπάκης, ΜακΚλάναχαν 4 (1)

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 17, Σταρκς 11 (1), Πάπας 19 (5), Λιουις 7 (1), Κρούζερ 7 (1), Τσαλμπούρης 10 (1), Οικονομόπουλος, Πατρίκης, Γκίκας 5 (1).

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί νικών του στη GBL, αφού επικράτησε του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 78-73 στο Nick Galis Hall.

Δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78. Άρης (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Τζόουνς 18, Ίνοκ 6, Χαρέλ 14 (1), Κουλμπόκα 2, Φόρεστερ 12, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Φορμπς 3, Μποχωρίδης 3 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 6, Περσίδης 8 (2), Μπράουν 6, Μουρ 17, Ντίμσα 5 (1), Κόνιαρης 8, Τζάκσον 24 (4), Τζόουνς 4, Ζάρας, Ιατρίδης.

Προμηθέας-Καρδίτσα 91-62

Με τον Ρομπ Γκρέι να σημειώνει 28 πόντους, ο Προμηθέας έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, επικρατώντας με 91-62 της Καρδίτσας στην Πάτρα.

Δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62

Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (4), Κόλεμαν 18 (1), ΜακΚάλουμ 2, Λάγιος 3 (1), Γκρέι 28 (3), Πλώττας, Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 1, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης 7, Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος.

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον 5 (1), Έλις 5, Κασελάκης 9 (1), Τζέφερσον 8 (1), Μάντσεν 11, Χόρχλερ 2, Λιάπης 2, Μπόθγουελ 10, Ζευγαράς, Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 3.

Αποτελέσματα (5η)

Σάββατο 1/11

Κολοσσός-Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας-Καρδίτσα 91-62

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής

16:00 Μύκονος-Μαρούσι

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Βαθμολογία:

1.ΑΕΚ (5) 9

2.ΠΑΟΚ (5) 9

3.Ολυμπιακός (4) 8

4.Παναθηναϊκός (4) 7

5.Προμηθέας (5) 7

6.Κολοσσός (5) 7

7.Περιστέρι (4) 7

8.Καρδίτσα (4) 6

9.Άρης (5) 6

10.Ηρακλής (4) 5

11.Πανιώνιος (5) 5

12.Μαρούσι (3) 4

13.Μύκονος (3) 4