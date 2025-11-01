Πρώτη ήττα για ΑΕΚ, διπλό στο Αλεξάνδρειο για ΠΑΟΚ (βαθμολογία)

Το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL επικράτησε με 79-66 της ΑΕΚ και την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα στο πρωτάθλημα.
Δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66.
Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (1), Καρδένας 7, Βαν-Τούμπεργκεν 13 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 7, Ιτούνας, Μουράτος, Αμπερκρόμπι 10, Κακλαμανάκης 8, Χάρις 11 (2).
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 3, Φλιώνης 9, Μπάρτλεϊ 11 (2), Αρμς 2, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (2), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 5.
Δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76
Κολοσσός (Χαβιέ Καράσκο): Κολοβέρος 11, Πετρόπουλος 3, Τέιλορ 13 (1), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 9, Γκούντγουιν 7, Καράμπελας 14 (2), Καμαριανός, Χρυσικόπουλος 12 (2), Καλαϊτζάκης 1, Κουρουπάκης, ΜακΚλάναχαν 4 (1)
Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 17, Σταρκς 11 (1), Πάπας 19 (5), Λιουις 7 (1), Κρούζερ 7 (1), Τσαλμπούρης 10 (1), Οικονομόπουλος, Πατρίκης, Γκίκας 5 (1).
Άρης-ΠΑΟΚ 73-78
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί νικών του στη GBL, αφού επικράτησε του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 78-73 στο Nick Galis Hall.
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 6, Περσίδης 8 (2), Μπράουν 6, Μουρ 17, Ντίμσα 5 (1), Κόνιαρης 8, Τζάκσον 24 (4), Τζόουνς 4, Ζάρας, Ιατρίδης.
Με τον Ρομπ Γκρέι να σημειώνει 28 πόντους, ο Προμηθέας έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, επικρατώντας με 91-62 της Καρδίτσας στην Πάτρα.
Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (4), Κόλεμαν 18 (1), ΜακΚάλουμ 2, Λάγιος 3 (1), Γκρέι 28 (3), Πλώττας, Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 1, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης 7, Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος.
Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον 5 (1), Έλις 5, Κασελάκης 9 (1), Τζέφερσον 8 (1), Μάντσεν 11, Χόρχλερ 2, Λιάπης 2, Μπόθγουελ 10, Ζευγαράς, Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 3.
Αποτελέσματα (5η)
Σάββατο 1/11
Κολοσσός-Πανιώνιος 78-76
Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66
Άρης-ΠΑΟΚ 73-78
Προμηθέας-Καρδίτσα 91-62
13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής
16:00 Μύκονος-Μαρούσι
Ρεπό: Παναθηναϊκός
Βαθμολογία:
1.ΑΕΚ (5) 9
2.ΠΑΟΚ (5) 9
3.Ολυμπιακός (4) 8
4.Παναθηναϊκός (4) 7
5.Προμηθέας (5) 7
6.Κολοσσός (5) 7
7.Περιστέρι (4) 7
8.Καρδίτσα (4) 6
9.Άρης (5) 6
10.Ηρακλής (4) 5
11.Πανιώνιος (5) 5
12.Μαρούσι (3) 4
13.Μύκονος (3) 4