Πρώτη ήττα για ΑΕΚ, διπλό στο Αλεξάνδρειο για ΠΑΟΚ (βαθμολογία)

Φάση από το ματς Άρης-ΠΑΟΚ
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL επικράτησε με 79-66 της ΑΕΚ και την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα στο πρωτάθλημα.

Δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66.

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (1), Καρδένας 7, Βαν-Τούμπεργκεν 13 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 7, Ιτούνας, Μουράτος, Αμπερκρόμπι 10, Κακλαμανάκης 8, Χάρις 11 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 3, Φλιώνης 9, Μπάρτλεϊ 11 (2), Αρμς 2, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (2), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 5.

Κολοσσός-Πανιώνιος 78-76
Ο Κολοσσός πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη του επικρατώντας του Πανιωνίου με 78-76 χάρη σε καλάθι του Λίνου Χρυσικόπουλου στην εκπνοή.

Δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76
Κολοσσός (Χαβιέ Καράσκο): Κολοβέρος 11, Πετρόπουλος 3, Τέιλορ 13 (1), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 9, Γκούντγουιν 7, Καράμπελας 14 (2), Καμαριανός, Χρυσικόπουλος 12 (2), Καλαϊτζάκης 1, Κουρουπάκης, ΜακΚλάναχαν 4 (1)

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 17, Σταρκς 11 (1), Πάπας 19 (5), Λιουις 7 (1), Κρούζερ 7 (1), Τσαλμπούρης 10 (1), Οικονομόπουλος, Πατρίκης, Γκίκας 5 (1).

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί νικών του στη GBL, αφού επικράτησε του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 78-73 στο Nick Galis Hall.

Δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78.
Άρης (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Τζόουνς 18, Ίνοκ 6, Χαρέλ 14 (1), Κουλμπόκα 2, Φόρεστερ 12, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Φορμπς 3, Μποχωρίδης 3 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 6, Περσίδης 8 (2), Μπράουν 6, Μουρ 17, Ντίμσα 5 (1), Κόνιαρης 8, Τζάκσον 24 (4), Τζόουνς 4, Ζάρας, Ιατρίδης.

Προμηθέας-Καρδίτσα 91-62

Με τον Ρομπ Γκρέι να σημειώνει 28 πόντους, ο Προμηθέας έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, επικρατώντας με 91-62 της Καρδίτσας στην Πάτρα.

Δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62

Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (4), Κόλεμαν 18 (1), ΜακΚάλουμ 2, Λάγιος 3 (1), Γκρέι 28 (3), Πλώττας, Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 1, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης 7, Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος.

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον 5 (1), Έλις 5, Κασελάκης 9 (1), Τζέφερσον 8 (1), Μάντσεν 11, Χόρχλερ 2, Λιάπης 2, Μπόθγουελ 10, Ζευγαράς, Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 3.

Αποτελέσματα (5η)

Σάββατο 1/11
Κολοσσός-Πανιώνιος 78-76
Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66
Άρης-ΠΑΟΚ 73-78
Προμηθέας-Καρδίτσα 91-62

 

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

 

13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής
16:00 Μύκονος-Μαρούσι
Ρεπό: Παναθηναϊκός

Βαθμολογία:
1.ΑΕΚ (5) 9
2.ΠΑΟΚ (5) 9
3.Ολυμπιακός (4) 8
4.Παναθηναϊκός (4) 7
5.Προμηθέας (5) 7
6.Κολοσσός (5) 7
7.Περιστέρι (4) 7
8.Καρδίτσα (4) 6
9.Άρης (5) 6
10.Ηρακλής (4) 5
11.Πανιώνιος (5) 5
12.Μαρούσι (3) 4
13.Μύκονος (3) 4

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ