Πρώτη νίκη του Αστέρα Τρίπολης με τριάρα στον ΟΦΗ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στο πάγκο του ΟΦΗ δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Η ομάδα του Ηρακλείου έχασε στο τελευταίο χρονικά ματς της 9ης αγωνιστικής σήμερα Δευτέρα (3/11) με 3-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα, ο οποίος σημείωσε την πρώτη του νίκη με εμφατικό τρόπο και έφτασε στους έξι πόντους.

Για τους Κρητικούς ήταν καταδικαστική η αποβολή του Νους με δεύτερη κίτρινη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (52’), με μία απερίσκεπτη και ανόητη ενέργεια από τον Αργεντίνο, που άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ο ΟΦΗ είναι ουραγός πλέον στη Super League με τρεις βαθμούς και θα παλέψει στο CAS για δικαίωση στην υπόθεση Παπάζογλου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τον εξοφλήσει, για να αναιρεθεί το -3.

Στο 23’ ο Τσίκο έστειλε με σουτ την μπάλα στο «παραθυράκι» του Χριστογεώργου για το 1-0, ενώ στο 61’ με δέκα παίκτες ο ΟΦΗ παραλίγο να ισοφαρίσει στο δοκάρι που είχε ο Αποστολάκης.

Στο 71’ όλα τελείωσαν, με τον Μπαρτόλο με εκτέλεση φάουλ να αιφνιδιάζει τον Χριστογεώργο από μακρινή απόσταση και να γράφει το 2-0.

Στο 76’ μπήκε και το κερασάκι στην τούρτα: από λάθος του Ανδρούτσου λίγο έξω από την περιοχή του ΟΦΗ και κλέψιμο και πάσα του Τσίκο στον Μπαρτόλο, ο τελευταίος εύκολα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Σιλά, Γιαμπλόνσκι (71′ Τζανδάρης), Τσίκο, Κετού (88′ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (80′ Μεντιέτα), Καλτσάς (80′ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (80′ Όκο).

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46′ Βούκοτιτς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος (81′ Νέιρα), Ανδρούτσος, Φούντας (81′ Ζανελάτο), Σενγκέλια (69′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Σαλσίδο.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 23, Ολυμπιακός 22, ΑΕΚ 19, Λεβαδειακός 15, ΝΠΣ Βόλος 15, Παναθηναϊκός 12, Κηφισιά 12, Άρης 12, Ατρόμητος 9, Παναιτωλικός 8, ΑΕΛ 7, Αστέρας Τρίπολης 6, Πανσερραϊκός 5, ΟΦΗ 3

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

**Από τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί λόγω οφειλών.