Πρώτο ιστορικό ντέρμπι ΝΠΣ Βόλος-Βόλος 2004 το Σάββατο από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Για την 6η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών

Για την 6η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών ο ΝΠΣ Βόλος θα υποδεχθεί τον Α.Σ. Βόλος 2004 στο Βασδέκειο στις 13.45 αύριο Σάββατο (1/11) με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Είναι το πρώτο ντέρμπι ιστορικά μεταξύ των δύο ομάδων, αφού δεν έχουν συναντηθεί στη Β’ Εθνική.

Το φαβορί να είναι η γηπεδούχος ομάδα της Έλενας Κουσκούνη, που με τρεις ισοπαλίες και τρεις βαθμούς στα χαρτιά από το ματς με τον Αχαρναϊκό έχει έξι πόντους.

Από την άλλη ο Βόλος 2004, που διαθέτει τη βαριά φανέλα και θέλει σ’ ένα τοπικό ντέρμπι να δείξει τη δυναμική του, έχει μόνο ήττες και περιμένει να επικυρωθεί και επίσημα το υπέρ του αποτέλεσμα με 0-3 ά.α., για να φτάσει και τυπικά τους τρεις βαθμούς.

Και οι δύο ομάδες έχουν στόχο να αποφύγουν τις τέσσερις τελευταίες θέσεις, που οδηγούν στον υποβιβασμό, αν και ο ΝΠΣ Βόλος κοιτά και λίγο ψηλότερα βάσει του ρόστερ που έχει.

Το διαιτητικό τρίο θα είναι από την ΕΠΣ Θεσσαλίας και το αποτελούν οι Συναΐτη Μακρόπουλος, Σφυρής.

Ακόμη δεν ξέρει πού

θα παίξει ο Βόλος 2004

Θυμίζουμε ότι ο Βόλος 2004 έχει ένα πολύ σημαντικό εξ αναβολής την ερχόμενη Τετάρτη (5/11) εντός έδρας με την Αγία Παρασκευή, αλλά ακόμη δεν ξέρει σε ποιο γήπεδο θ’ αγωνιστεί. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της ομάδας Δήμος Βόλου και ΕΠΣΘ απάντησαν ότι αρμόδια για την καταλληλότητα του Βοηθητικού είναι η Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, που διοργανώνει το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής. Ωστόσο, ούτε και η ΕΣΠΓ έχει δώσει σχετική απάντηση ακόμη, ενώ η διοίκηση της βολιώτικης ομάδας κοιτά λύσεις εκτός του Δήμου Βόλου.

Πάντως, στη Νεάπολη δεν γίνεται να παίξει ο Βόλος 2004, γιατί ενημερώθηκε ότι γίνει επισπορά.

Το πρόγραμμα (6η)

Σάββατο 1/11

13.45 ΝΠΣ Βόλος-Βόλος 2004

15.30 Αγία Παρασκευή-Τρίκαλα 2011

16.00 ΡΕΑ-Ο.Φ.Η.

Κυριακή 2/11

12.00 ΑΕΚ-Κηφισιά

15.00 Νέες Ατρομήτου-Παναθηναϊκός

15.00 Οδυσσέας Μοσχάτου-ΠΑΟΚ

Αχαρναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-3 ά.α.