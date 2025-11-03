Πρώτο τρίποντο για την Κ19 της Νίκης σε ματς με πολλή ένταση

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

H K19 της Νίκης μετά τη βαριά ήττα από τον Μακεδονικό με 7-1 εκτός έδρας, αντέδρασε και πήρε το πρώτο της τρίποντο, αλλά και τους πρώτους της βαθμούς.

Συγκεκριμένα, για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου της SL2 επικράτησε με 1-0 στο Βασδέκειο χθες Κυριακή (2/11) του Παναργειακού, που επειδή δεν έχει δικούς του παίκτες χρησιμοποιεί από την ακαδημία «Κανονιέρηδες» της Θεσσαλονίκης.

Το νικητήριο γκολ πέτυχε στο 35’ ο Κολέτσος με κοντινή προβολή ύστερα από δυνατό σουτ του Ζαχαριουδάκη και επέμβαση του τερματοφύλακα του Παναργειακού.

Μετά τη λήξη του αγώνα παίκτης των πολύ ευέξαπτων και οξύθυμων φιλοξενούμενων γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Νίκης και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης της Νίκης μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πραγματικά απαράδεκτες συμπεριφορές, ενώ και οι γονείς των ποδοσφαιριστών του Παναργειακού στην κερκίδα είχαν εριστική συμπεριφορά. Κάποιος μάλιστα φώναξε “ελάτε στον δεύτερο γύρο στη Θεσσαλονίκη και θα δείτε”.

Νίκη Βόλου Κ-19 (Θεοδώρου): Τάγκας, Πλιακοστάθης (80’ Τασιός), Πασιάς, Κουρέντης, Γουδίνης, Δενελάβας (58’ Γκουγκουλιάς), Παντελής, Παππάς, Ζαχαριουδάκης, Κολέτσος (46’ Καραπετσάκος), Ρουσμένης (58’ Μέξι).

Αποτελέσματα (4η)

Ηρακλής-Καβάλα 3-2

Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός 0-3

Νέστος Χρυσούπολης-Καμπανιακός 1-4

Νίκη Βόλου-Παναργειακός 1-0

Βαθμολογία

1.Μακεδονικός 12

2.Καμπανιακός 10

3.ΠΑΣ Γιάννινα 7

4.Ηρακλής 6

5.Παναργειακός 4

6.Νέστος Χρυσούπολης 3

7.Νίκη Βόλου 3

8.Καβάλα 1